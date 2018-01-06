العاصمة الإدارية تمنح الحاجزين مهلة لسداد 20% من قيمة الأراضي حتى 15 يناير

Advertisements

قامت شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالإعلان عن إمداد فترة السداد بالنسبة للمستثمرين والشركات والمطورين العقاريين للإنتها من سداد 20% من قيمة الأراضي الخاصة بعملية الطرح الثاني لأراضي العاصمة، حيث أضافت الشركة خلال التصريحات أن مهلة السداد ممتد حتى يوم 15 يناير 2018.

هذا كما أضافت الشركة خلال التصريحات التي قامت بها أنها ستقوم بالإعلان عن أسماء المطورين والمستثمرين والشركات العقارية التي من المقرر إصدار خطابات تخصيص بخصوص قطع الأراضي التي أقبلت على حجزها، وذلك سيكون في يوم 16 من يناير خلال البيان التفصيلي الذي ستعلنه الشركة.

Advertisements

كما سيشمل البيان التفصيلي كافة الإجراءات الخاصة بسداد النسب الباقية من سعر الأراضي المطروحة، وكذلك النسب المطلوبة لتقوم الوزارة بالانتهاء من إجراءات توصيل المرافق إلى الأراضي.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء “مجدي أمين”، فقد أعلن أن الطرح الأول بالنسبة لأراضي العاصمة قد شمل تخصيص حزمة من قطع الأراضي تشمل قطع أراضي بمساحات مختلفة.

هذا وأشار أمين خلال التصريحات التي قام بها إلى المنشئات التي يضمها قرار التخصيص، مضيفا أن القرار يضم كلا من “عدد من الشركات الكبرى للتطوير العقاري و12 مدرسة دولية و عدد من الجامعات الأجنبية تقدر بنحو 5 من الجامعات وتشمل الجامعات الدولية وجمعة كندية تصل مساحتها إلى 50 فدان”.

كما ويضم قرار التخصيص أيضا النمسا 30 فدان و المجرية على مساحة 30 فدان و الجامعة البريطانية على مساحة 50 فدان هذا بالإضافة إلى شركة العاصمة الدولية لإنشاء جامعة وستكون على مساحة 55 فدان.

جاء هذا خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي أعلن خلالها عن مد مهلة سداد قسط ال20% بالنسبة للمتقدمين لحجز الأراضي، هذا بجانب مجموعة من إجراءات التخصيص المقرر القيام بها من قبل الشركة بعد إنتهاء المهلة المتاحة.

حيث ستقوم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتهاء من المهلة المحددة بالإعلان عن أسماء الحاجزين ممن ستقوم العاصمة بإصدار قرار تخصيص الأراضي لهم، هذا من خلال القرار المفصل الذي ستقوم الشركة بإصداره في اليوم التالي.

اقرأ أيضا: