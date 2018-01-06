المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه الاثنين المقبل

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يقوم البنك المركزي بطرح سندات خزانة مصرية بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم هذا الإجراء من قبل المركزي يوم الاثنين القادم بالنيابة عن وزارة المالية، حيث أعلنت التقارير الصادرة عن المركزي اليوم أن قيمة الطرح الأول الخاص بأجل ثلاثة سنوات تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.

في حين أن قيمة الطرح الثاني الذي سيقوم به المركزي والخاص بأجل 7 سنوات من المقرر أن يصل إلى مليار دولار وفقا للتقارير التي قام المركزي بالإعلان عنها اليوم.

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كما أضافت التقارير الصادرة عن المركزي اليوم أن القيمة المتوقعة للعجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي من المقرر أن تكون نحو 240 مليار جنيه، وتسعى الحكومة المصرية لسد قيمة العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة وذلك من خلال إجراءات الطرح الذي يقوم بها البنك المركزي من فترة إلى أخرى والتي تضم أدوات الدين الحكومية وسندات وأذون الخزانة بالنيابة عن وزارة المالية.

هذا وذكر المركزي خلال الفترة الأخيرة أنه على الرغم من الارتفاعات التي تشهدها قيمة الديون الداخلية والخارجية خلال الفترة الحالية، إلا أن الاقتصاد المركزي لا يزال يشهد الكثير من الثبات، حيث يقوم المركزي بسداد أقساط الديون الخارجية وكذلك الداخلية في المواعيد المحددة لها على الرغم من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

كما أضاف المركزي في تقارير صادرة عنه أيضا أنه على الرغم من الإلتزام الكامل من قبل المركزي والقيام بسد أقساط الديون الخارجية للمؤسسات المختلفة في المواعيد المحدد لها إلا أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد لم يشهد أي انخفاض خلال الفترة الأخيرة ولا يزال الاحتياط الأجنبي مستمرا في الارتفاع بصورة مستمرة.

ولعل هذا هو أقوى المؤشرات الإيجابية التي يظهرها برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تقوم الحكومة المصرية بتطبيقه خلال الفترة الحالية، إذ أن هذا البرنامج يحمل الكثير من القرارات القاسية التي زادت من أعباء المواطنين وخاصة محدودي الدخل منهم وخاصة بعد الارتفاعات التي طرأت على الأسعار بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.

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