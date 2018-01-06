المناطق الأكثر جذبا للاستثمارات في 2018

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مر سوق العقارات خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من التطورات الجديدة والمتغيرات والتي تجحت في إحداث تبديل كلي للسوق، حيث تسببت تلك التغيرات في إتجاه حركات الاستثمار إلى مجموعة من المناطق وبالتالي تحريك عجلة الاستثمار صوبها.

ومن المتوقع وفقا لتصريحات الخبراء، أن يتسبب هذا في خفض مجموعة من الاستثمارات في عدد من المناطق الاستثمارية القديمة وذلك بعد اتجاه عجلة الاستثمار إلى المدن والمناطق الجديدة.

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وخلال التصريحات التي قام بها رئيس مجلس إدارة شركة بريجزي لإدارة المشروعات والخبير العقاري، المهندس “أحمد سليم”، فقد أكد أنه يوجد عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة أصبحت محل إهتمام من قبل الكثير من المستثمرين، وبالتالي فإن هذا من المتوقع أن يحدث تغييرات جذرية في السوق العقارية.

حيث أصبحت العاصمة الإدارة الجديدة على رأس مناطق الجذب الاستثمارية، هذا بجانب مجموعة من المناطق الأخرى ومنها منطقة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، حيث تقبع فائدة تلك المنطقة في مطار سفنكس الجديد بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات السياحية الجديدة التي من المقرر إقامتها ومنها المتحف المصري الجديد.

هذا بالإضافة إلى منطقة إمتداد العين السخنو ومدينة الشيخ زايد والتي تعتبر من أهم المناطق الاستثمارية الحالية والتي نجحت في جذب المستثمرين بكثرة خلال الفترة الأخيرة.

هذا و أكد الخبير الاقتصادي “كريم بهاء” أيضا خلال التصريحات التي قام بها اتفاقه بشكل كامل مع الرأي السابق، حيث أكد أن مدينة العلمين الجديدة وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة ستكون من أكثر المناطق الاستثمارية جذبا للمستثمرين والشركات خلال الفترة القادمة، حيث تعمل تلك المناطق في جذب المطورين العقاريين بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

كما أضاف الخبير العقاري خلال التصريحات التي قام بها، أن السبب وراء تلك التوقعات يكمن في المشروعات الهائلة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على تلك الأراضي، هذا بجانب الخطوات الملموسة التي تأخذها الحكومة بخصوص مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وكيفية تنفيذه وفقا للمعايير العالمية مع الحرص على تجنب الأخطاء الماضية والتي حدثت في الكثير من المدن القديمة.

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