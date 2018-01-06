الأسباب ال5 المانعة لأي ارتفاع جديد في أسعار الوحدات الفاخرة في 2018

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أكدت مجموعة من الخبراء العقاريين بجانب عدد من العاملين في السوق العقارية على مدى الثبات الذي من المتوقع أن تشهده أسعار الوحدات الفندقية والوحدات الفاخرة وذلك خلال تعاملات العام الجديد 2018 في السوق العقارية.

حيث أشار رئيس مجموعة أرابيان للاستثمار، الخبير العقاري والمهندس “شعبان غانم” خلال مجموعة من التصريحات الأخيرة التي قام بها إلى أسعار الوحدات الفاخرة خلال العام الجديد 2018، مؤكدا أنها ستشهد استقرار كبير خلال التعاملات.

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واضاف خلال التصريحات أن تلك التوقعات حول ثبات الأسعار تأتي بسبب حالة الركود التي يعاني من السوق خلال الفترة الحالية والتي نجحت من قبل في السيطرة على السوق العقارية طوال فترة 2017، وذلك بعد الارتفاعات الملحوظة والغير محتملة التي طرأت على أسعار الوحدات والتي لم يستطع المواطنين احتمالها فأعرضوا عن شراء العقارات.

كما ذكر الخبير العقاري مجموعة من الأسباب الهامة التي ستوقف المستثمرين والشركات العقارية عن إضافة المزيد من الارتفاعات على أسعار الوحدات خلال هذا العام 2018، وأشار إلى مجموعة من الأسباب وهي:

تعمل حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات خلال الفترة الحالية والتي بدأت مع 2017، حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ وبالتالي توقف المواطنين عن شراء الوحدات السكنية والعقارات لعدم قدرتهم على تحمل تكلفتها العالية. ومع حالة الركود التي أصابت السوق بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة التي ليست بالقصيرة، فقد ارتفعت نسبة المعروض من الوحدات السكنية. خص الخبير العقاري الوحدات الفاخرة بثبات الأسعار بسبب حالة الركود الملحوظة التي تعاني منها وتراجع معدلات الإقبال على شراء تلك الوحدات مقارنة بالوحدات الأخرى الصغيرة والمتوسطة والتي تشهد حالة إقبال ليست سيئة. أكد الخبير العقاري على عدم وجود أي احتمالات جديدة لزيادة أسعار الوحدات السكنية من هذا النوع “الوحدات الفاخرة” مضيفا أن هذا يأتي بسبب الارتفاعات التي تشهدها أسعار الوحدات بالفعل وعدم تحملها للمزيد من الارتفاعات الجديدة. يهدف أصحاب الشركات خلال هذا العام 2018 إلى التخلص من مخزون الوحدات لديهم، والذي كثرت أعداده بسبب حالة الركود التي عانت منها السوق خلال الفترة الماضية مع الارتفاعات الملحوظة التي طرأت على الأسعار.

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