تعرف على أشهر 6 مناطق للحصول على الملابس الجاهزة بأسعار منخفضة

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يقدم موقع مصر 365 عرض مجموعة من الأماكن التي يمكن من خلالها شراء الملابس وكذلك جميع المفروشات بأسعار رخيصة، وخصوصاً في فترة احتفالات عيد القيامة المجيد، يعد “سوق العتبة” وهي من أشهر الأسواق التجارية التي يتم فيها بيع جميع الملابس والتي تتميز بالجودة العالية إلى جانب أن أسعار تقل بنسبة مئوية تصل إلى أربعين في المئة عن جميع المحلات التجارية في مصر.

أما المنطقة الثانية التي تعد من أرخص الأسعار التي يمكن أن تحصل منها على ملابس وكذلك مفروشات بأسعار رخيصة هي “وكالة البلح” والتي تشتهر بأنها من أكثر الأماكن التي يستطيع الراغبين في شراء الملابس والمفروشات بأسعار رخيصة أن يترددون إليها.

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وهناك سوق تجاري يسمى “سوق كرداسة” والذي يتميز أيضا بأن جميع أسعار الملابس يتم بيعها به بأسعار تعد منخفضة عن جميع الأسواق التجارية في مصر، ومن أشهر ما يتم بيعه في “سوق كرداسة” جميع المشغولات التي يتم صناعتها يدوياً إلى جانب “العبايات” التي تتميز بأن تطريزها يتم يدوياً وتبدأ أسعار البيع في سوق كرداسة من عشرين جنيه إلى خمسمائة جنيه على حسب الخامات وعلى حسب التطريزات التي توجد في الملابس.

وهناك شارع أخر يعد شارع متميز جداًّ من أجل الحصول على الملابس بأسعار مناسبة جدا في ظل حالة الغلاء التي تواجه الأسواق التجارية في الدولة المصرية، لذا يعد “شارع الغورية” من أشهر الشوارع الاثرية المصرية، لذلك فهو يحتوي على العديد من المعالم السياحية الأثرية التي تعود إلى العصر الإسلامي، ويتميز أيضا “شارع الغورية” بأنها مكان لبيع الملابس التي يشتهر المصريين بصناعتها لتكون في متناول جميع طبقات المجتمع المصري من بدءا من الطبقات الفقيرة إلى الطبقات الغنية.

ومن الأسواق المصرية أيضا الشهيرة في مجال تجارة الملابس التي تتميز بالأسعار المنخفضة وتعد مقصداً لجميع المصريين هو “سوق حمام التلات” والذي يعد من أشهر الأماكن التي تتميز بوجود العديد من المنتجات صناعة الملابس بأسعار منخفضة، ومن أشهر الأماكن أيضا التي تتميز بأسعارها المنخفضة عن باقي الأسواق التجارية هو “منطقة الموسكي” التي تعد مقصد من الجميع لشراء الملابس.

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