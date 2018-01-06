استقرار ملحوظ في سوق الدواجن مع ارتفاع الإقبال على الديك الرومي

Advertisements

شهدت تعاملات اليومين الماضيين استقرار واضح وملحوظ من قبل الجميع بالنسبة لأسعار الدواجن البيضاء وكيلو البيض في السوق، وجاءت تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة، الدكتور “عبد العزيز السيد” تشير إلى أن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء خلال اليومين الماضيين قد سجل نحو 20 جنيه.

مضيفا أن هذا السعر هو سعر التعامل في المزارع بالنسب لليومين الماضيين، في حين أن سعر الكيلو خلال تعاملات التجار في السوق قد سجل نحو 24 جنيه، وبالتالي فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء يصل إلى المستهلك بنحو 24 جنيه وفقا للتصريحات.

Advertisements

هذا وقد سجلت سعر كرتونة البيض وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن التي قام بها مؤخرا نحو 30.50 جنيه، وذلك خلال التعاملات بين المزارع والتجار، بينما وصل سعر كرتونة البيض خلال التعاملات في السوق إلى 35 جنيه، وهو السعر المتوفر للمستهلك خلال تعاملات السوق.

وقد أشار رئيس شعبة الدواجن خلال التصريحات إلى ضعف الإقبال على الدواجن بصورة ملحوظة خلال الفترة الحالية، وعلى الجانب الآخر ترتفع نسبة الإقبال على الديك الرومي والذي وصل سعره خلال تعاملات السوق في الفترة الأخيرة إلى نحو 46 إلى 47 جنيه مذكوح ومعبأ في أكياس.

وقد ذكر عدد من الخبراء في السوق من قبل أن أسعار الدواجن البيضاء وكرتونة البيض قد انخفضت خلال تعاملات الفترة الأخيرة، هذا على الرغم من توقعات ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والتي أشار إليها الخبراء من قبل، وذلك بسبب قدوم فصل الشتاء وارتفاع تكلفة الإنتاج، هذا بجانب زيادة نسبة الفاقد من الإنتاج.

بينما أدت حالة الركود التي يعاني منها السوق مؤخرا، والتي جاءت نتيجة الارتفاعات التي طرأت على الأسعار و انخفاض قيمة الشراء وتراجع المواطنين عن شراء الدواجن إلى خفض أسعار الدواجن وكرتونة البيض عكس المتوقع.

ومن المتوقع أن تستمر حالة انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة وذلك لحين تحسن أحوال السوق، والتخلص من حالة الركود التي يعاني منها السوق خلال الفترة الحالية، وذلك طبقا للتوقعات التي أعلن عنها الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات الأخيرة التي قاموا بالإعلان عنها.

اقرأ أيضا: