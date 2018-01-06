اسعار السلع فى مصر بين الارتفاع والاستقرار في 2018

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تشهد اسعار بعض السلع مع بداية 2018 ارتفاعاً کبیرا بينما یحدث استقرار في أسعار بعض السلع الأخرى، وذلك لعدم شرائها ومن السلع التي ارتفعت أسعارها، الذهب والدواجن، ومواد البناء أهمها الحديد والاسمنت، أما عن السلع التي استقرت اسعارها، اللحوم، الملابس، الخضروات، بسبب تراجع نسبة الإقبال عليها.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها مع بداية 2018، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 644 جنيهاً مصرياً، بينما سجل عيار 18 551 جنيهاً مصرياً، وعن أسعار الدواجن، صرح نبيل درويش، أن الفترة المقبلة ستواجه ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدواجن، وأوضح أن هذا الارتفاع سيواجه تراجع إقبال شديد على شراء الدواجن، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء 29 جنیهاً للكيلو، بينما سجلت الدواجن البلدي 37 جنيهاً للكيلو.

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وبالنسبة إلى أسعار الأسماك، أكدت شعبة الأسماك، أنه سيحدث ارتفاع في أسعار الأسماك بنسبة 20% حيث سجل سعر السمك البلطي 40 جنيه للكيلو، وفيما يخص أسعار مواد البناء ” الحديد والأسمنت”

أوضح مسئول بشركة الماسية، أن أسعار مواد البناء تشهد ارتفاع كبيراً في 2018، حيث يصل سعر أن الحديد إلى أكثر من 13000 جنيهاً، بينما وصلت أسعار الأسمنت إلى ذروتها مع بداية 2018، حيث يتراوح سعر الأسمنت بين 900 إلى 1000 جنيهاً للطن.

قال المهندس محمد البستاني، أنه سيحدث ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، بنسبة تصل إلى أكثر من 15%، مؤكداً أن هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، موضحاً أنه بالرغم من ذلك سوف يشهد السوق العقاري انتعاشاً في البيع والشراء.

أما عن السلع التي شهدت استقرار في أسعارها هي، شهدت اللحوم استقراراً في أسعارها خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تراجع إقبال المواطنين لشرائها، وأيضاً نتيجة للتنافس الجزارين، حيث سجلت أسعار اللحوم في القاهرة 120 جنيهاً للكيلو، وتراوحت في معظم المحافظات بين 80 إلى 100 جنيهاً للكيلو.

وعن الأدوات المنزلية، صرح مسئول بالغرف التجارية، أن أسعار الأدوات المنزلية تشهد استقراراً ملحوظاً، وذلك نتيجة لعدم ارتفاع سعر الدولار، أکد يحيى زنانيري، أن أسعار الملابس تلقى استقرار كبيرا، وأكد أن الأوكازيون الشتوي سيكون في الفترة القادمة سيشهد تخفيضات تصل إلى 50%.