تعرف على أسعار المنتجات والسلع التي شهدت زيادة مع بداية 2018

Advertisements

تابع موقع مصر 365 الاختلافات الكبيرة التي لحقت بأسعار العديد من السلع والمنتجات داخل الأسواق المصرية خلال العام الجديد 2018، حيث ارتفعت أسعار السلع إلى جانب استقرار البعض الأخر، إلى جانب ركود في بعض المنتجات والسلع، وهناك العديد من الأسعار التي ارتفعت مع بداية العام الجديد وتأتي على قائمتها اسعار الحديد، واسعار الاسمنت، وأسعار السلع الغذائية إلى جانب أسعار الذهب وأسعار العقارات التي تسبب عنها ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت، إلى جانب ارتفاع في أسعار الأسماك والدواجن.

وقد أعلنت “شعبة الأسماك في غرفة القاهرة التجارية” أنها تتوقع أن ترتفع أسعار الأسماك وخصوصاً “السمك البوري، والسمك البلطي” نسبة تتراوح ما بين عشرة إلى عشرين في المئة خلال الشهر الجاري حتى الشهر فبراير القادم لعام 2018.

Advertisements

أما بالنسبة إلى أسعار الحديد فقد ارتفعت الطن الواحد ما بين مائتين وثلاثين إلى مائتين وخمسين جنيه للطن الواحد مع بداية العام الجديد، وأوضح رئيس شركة الماسية للصلب “خالد الدجوي” أن أسعار الحديد في الأسواق المصرية قد ارتفعت مع بداية العام الجديد بسبب رفع المنتجين لأسعار الحديد.

أما أسعار الدواجن في السوق المصري فقد أعلن “رئيس اتحد منتجي الدواجن” نبيل درويش أنه يتوقع أن تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة من العام الجديد ارتفاع وخصوصاً بعد أن أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وجود إصابات في بعض مزارع الدواجن بمرض انفلونزا الطيور، وأضاف أن ارتفاع أسعار الدواجن بسبب زيادة انتشار مرض أنفلونزا الطيور والذي أدى إلى زيادة نسبة نفوق الدواجن بنسبة كبيرة تصل إلى أربعين وسبعين في المئة مما أدى إلى ارتفاع التكلفة على المنتج مع قلة العرض من الدواجن في الأسواق التجارية.

وأشار نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات “محمد شكري” أن ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية ارتفعت نسبة تصل ما بين خمسة إلى سبعة في المئة مع بداية العام الجديد.

أما بالنسبة إلى أسعار الذهب فقد ارتفعت أسعار الذهب مع بداية العام، وشهدت أيضا أسعار الاسمنت ارتفاع مع بداية العام مما أدى إلى زيادة في أسعار العقارات، أما بالنسبة إلى أسعار الفواكه والخضروات فقد استقرت منذ بداية العام الجاري بسبب ما تم الإعلان عنه في سوق العبور.

أقرا المزيد استاذ اقتصاد يكشف عن شرطين لانخفاض الأسعار في الأسواق