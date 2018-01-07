وزارة المالية تعلن عن طرح سندات خزانة جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه

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يستمر البنك المركزى المصرى فى دعم الحكومة المصرية للخروج من الأزمة التي تمر بها بشأن العجز في الموازنة العامة بالدولة، حيث جاء في أحدث تصريحات البنك المركزي أنه قد قرر أن يقوم بدعم وزارة المالية عن طريق طرح سوف يقدمه يوم غدا الاثنين، وأن هذا الطرح سوف يكون فى صورة سندات خزانة.

أكد البنك المركزي على أن طرح سندات الخزانة سوف يكون بقيمة 3 مليارات جنيه مصري وسوف يتم تقسيم هذا الطرح إلى فترتين مختلفتين، بالنسبة للمدة الأولى سوف يتم طرحها بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري، على أن تكون مدة طرحها لأجل 3 سنوات، أما عن الطرح الثاني فقد ورد أنه سوف يكون بقيمة مالية تقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه، على أن تكون لأجل 7 سنوات.

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من جهة أخرى، قد أعلن البنك المركزي فى عدد من تصريحاته الاقتصادية أنه من المتوقع فى موازنة العام المالي الجاري أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى حوالي 370 مليار جنيه، كم أكد على أنه يتم تمويل هذا العجز في إطار خطته الحالية مع الحكومة عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة بمبالغ محددة ولفترات معينة.

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جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى أذون وسندات الخزانة هي تعد أدوات مالية يطلق عليها أسم أدوات الدين الحكومية، ويتم استخدامها في مختلف دول العالم بشكل عام نيابة عن وزارة المالية، كما يتم العمل فيها بالإضافة إلى استخدام المساعدات الأخرى بجوار المنح المقدمة إلى البلاد بشكل عام من الدول العربية وايضًا إضافة القروض الدولية إلى الموازنة من أجل سد العجز فيها.

كما أكدت التصريحات على أن أكثر الراغبين في شراء أدوات الدين بشكل عام هو البنوك المركزية التي توجد على الأراضي المصرية والتي تعد المستثمر الأول لطروحات البنك المركزي سواء فيما يخص الطرح الأول أو الثاني وتختلف ايضًا عوائد هذه الطروحات في كل مرة حيث يقوم المركزي بالكشف دائما عن نتائج هذه الطروحات باستمرار.