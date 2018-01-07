أسعار الذهب اليوم الاحد 7/1/2018.. سعر الذهب الآن فى محلات الصاغة

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يتربع سعر الذهب في مصر على قائمة أنواع المعادن النفيسة سواء داخل محلات الصاغة أو في الأسواق بشكل عام، حيث تعد أسعار الذهب محط أنظار الكثيرين من عشاقه أو من المهتمين بسعر الذهب الآن من أجل عمليات البيع والشراء أو الراغبين في معرفة سعر الذهب اليوم لاتخاذ القرار المناسب من أجل استكمال عملية الاستثمار علي المعدن النفيس بوجه عام والذي يعد ركيزة اساسية للكثيرين الراغبين في استثماره.

شهدت أسواق الذهب العالمية والبورصة الدولية والتي يتمثل الجانب الأكبر منها خلال تعاملات الذهب التي تجري داخل محلات الصاغة بوجه عام حالة من الاستقرار في أسعار الذهب على الرغم من ارتفاع جرام الذهب على جميع الأعيرة الموجودة داخل السوق ومحلات الصاغة.

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ورد في أحدث تحديثات خبراء الذهب في مصر والناتجة عن أسعار الذهب فى البورصة العالمية أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب والتي تحمل عيار 24 قد بلغت حوالي 749.46 جنيه وذلك يعادل نحو $42.44 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب اليوم عيار 22 قد سجل نحو 687.01 جنيه وتوازي تقريبا حوالي $38.90 دولار أمريكي، وعن أسعار الذهب عيار 21 قد بلغت حوالي 655.79 جنيه وذلك يعادل نحو $37.13 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 18 قد سجل نحو 562.10 جنيه توازي تقريبا حوالي $31.83 دولار أمريكي.

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أما فيما يخص سعر الذهب في مصر عيار 14 قد بلغ حوالي 437.19 جنيه وذلك يعادل نحو $24.76 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 12 قد سجل نحو 374.73 جنيه توازي تقريبا حوالي $21.22 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى سعر الذهب عيار 9 قد بلغت نحو 281.05 جنيه وذلك يعادل نحو $15.91 دولار.

وعن أسعار أوقية الذهب قد سجل نحو 23,308 جنيه توازي تقريبا حوالي $1,320 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى سعر جنيه الذهب قد وصل اليوم إلى 5,246 جنيه وذلك يعادل نحو $297.07 دولار، وفيما يخص أسعار كيلو الذهب قد سجل نحو 749,459 جنيه وهي تساوي حوالي $42,437 دولار أمريكي.