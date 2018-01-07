شعبة الدواجن تنفي ارتفاع أسعار الدواجن بعد اكتشاف بؤر إنفلونزا الطيور

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نفى رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة عقب اكتشاف مناطق جديدة مصابة بمرض إنفلونزا الطيور موضحا أن ذلك المرض يصيب في العادة الدواجن المعروض بالأسواق.

وأضاف الدكتور عبد العزيز أن الاسواق وسلاسل المحلات يتوفر بها إنتاج كبير من الطيور وخاصة الدواجن مما يجعل أسعارها غير متأثرة بالمرض مطالبا من أصحاب مزارع الدواجن والمحلات بضرورة اتباع الخطوات اللازمة لمعالجة المرض.

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وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن الأسواق تشهد تدني أسعار الدواجن حيث الأسعار أقل من تكلفة الإنتاج نظرا للإقبال الضعيف جدا من المواطن على الشراء مضيفا أن سعر الرومي في الأسواق أصبح 34 جنيها للكيلو الواحد بينما أصبح سعر البط الأبيض 24 جنيها للكيلو الواحد.

والجدير بالإشارة أن وزارة الزراعة أعلنت حالة الطوارئ عقب اكتشاف 11 منطقة جديدة مصابة بمرض إنفلونزا الطيور في 7 محافظات كما قررت الهيئة العليا للخدمات البيطرية بدء حالة الطوارئ للقضاء على المرض ومحاولة رصد ظهور حالات جديدة.

وقد حددت إدارة السلع الإستراتيجية التابعة لوزارة التموين إرشادات تتضمن 8 نصائح للوقاية من الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور وهي:

يعتبر الخط الدفاعي الأول ضد الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور المحافظة على النظافة الشخصية وغسل الأيدي بالماء والصابون إلى جانب تطهير المكان المحيط بالدواجن دائما بالمطهرات مثل الكلور والفنيك.

لا يجب على كبار السن والأطفال مخالطة الطيور المصابة نظرا لضعف المناعة الخاصة بهم.

عدم التعامل مع الطيور المصابة أو ملامسة طائر نافق في الطريق أو المنزل أو الحديقة.

في حالة التعامل مع الطيور المذبوحة يكون من خلال ارتداء قفاز أو كيس نايلون ثم الغسل الجديد الطائر المذبوح.

عدم تناول الطعام في أماكن مصابة بها الطيور بالمرض.

طهي الدجاج جيدا من خلال سلق الدجاج في الماء المغلي وليس شويه.

عدم الاحتكاك المباشر مع العاملين في مزارع الدواجن التي تعد من أكثر الأماكن عرضة للإصابة بسبب إفرازات وفضلات الطيور المصابة.

يفضل شراء الدواجن المجمدة لأنها تعتمد على مواصفات تعبئة وتغليف طبقا للشروط الصحية موضحة البيانات كاملة وتشتري الدواجن من أماكن موثوقة.

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