تعرف علي أسعار العائد على شهادات الادخار في البنوك وأنواعها

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يلجأ عملاء البنوك إلى استخدام شهادات الادخار كنوع استثماري يحافظ على أموالهم ويحصلون على عائد مقبول منها، ومن مميزات شهادات الادخار أنها تمنح مالكها عائدًا ثابتًا فترة وجودها، وتتسابق البنوك لتقديم فائدة بأسعار مرتفعة على شهادات الادخار، أو جعل وجود مزايا إضافية لجذب العملاء.

أنواع شهادات الادخار في البنوك وفترة عائدها:

هناك الكثير من الشهادات في البنوك، ويتراوح عمر شهادات الادخار بين عام أو عام ونصف أو ثلاثة أو خمسة وفي بعض الأحيان ١٠ أعوام، وفترة العائد علي شهادات الادخار تتراوح بين عائد شهري أو عائد ربع أو نصف سنوي، وأحيانًا عائد كل سنة، ومؤخرًا أنشأت بعض البنوك شهادات ادخار عائدها مدفوع مقدمًا، وذلك بشرط عدم أخذ قيمة الشهادة قبل انتهاء مدتها ثلاث سنوات كان أو خمس سنوات.

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وهناك نظام آخر لبعض الشهادات يعطي الحق في أخذ قيمة الشهادة بعد خصم نسبة معينة من قيمتها، وذلك يكون بعد مرور وقت محدد حسب الشروط الخاصة بكل شهادة ادخار، ومن أشهر شهادات الادخار في السوق هي التي عائدها مرتفع والتي يقدمها بنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك لأن فائدتها ثابتة ١٦ و٢٠٪، وهناك بعض البنوك التي تقدم شهادات بعائد يتعدى ١٩٪ ولكن هذا العائد غير ثابت، مرتبط بسعر الفائدة في البنك المركزي.

مميزات شهادات الادخار: تعطي هذه الشهادات عائدًا ثابتًا إلى أن تنتهي مدتها، وتكون عائد شهري أو ربع أو نصف سنوي، ولمالك الشهادة الحق في الحصول على قرض وذلك بضمان هذه الشهادة، وبفائدة ترتفع عن سعر الشهادة بين ٢ و٤٪ وذلك على نوع كل شهادة.

وتمنح هذه الشهادة مالكها الحق في استرداد قيمتها كاملا بعد انتهاء الوقت المحدد للشهادة، وذلك حسب شروط كل شهادة، والوقت المسموح بعده بكسر الشهادة يتراوح بين ٣ إلى ٦ شهور. وهناك نوع من شهادات الادخار يقوم بإصدارها بنك واحد وهو بنك الاستثمار القومي وهذا النوع هو شهادات الاستثمار، وتخرج هذه الشهادات في ثلاث مجموعات مختلفة لتتفق مع كافة المدخرين.