الاحتياطي الأجنبي يرتفع بقيمة 100 مليار جنيه

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أعلنت البنك المركزي خلال مجموعة من التقارير التي قام بنشرها مؤخرا عن الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد، حيث بلغت قيمة الارتفاعات نحو 100 مليار جنيه، وبالتالي سجلت قيمة الاحتياطي الأجنبي نحو 33.5 مليار دولار وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة.

هذا وذكر البنك المركزي أن قيمة الاحتياطي الأجنبي مع نهاية ديسمبر من عام 2017 تعادل نحو 595 مليار جنيه بعد الارتفاعات الأخيرة، هذا وأشادت التقارير بخطة تنمية أرصدة الاحتياطي الأجنبي التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية.

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حيث ساهمت تلك الخطة في رفع قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد بقيمة 37 مليار دولار وبالتالي تمكن الاحتياطي من الوصول إلى مستوياتت غير مسبوقة من قبل، هذا ومن المقرر أن يساعد هذا الأمر البلاد بصورة كبيرة خلال عام 2018 فيما يتعلق بالديون الخارجية وسدادها، حيث تصل قيمة الديون المقرر سدادها خلال 2018 إلى نحو 12 مليار دولار.

هذا ولم تقتصر أهمية الاحتياطي الأجنبي على سداد الديون فقط، بل أمن الاحتياطي كذلك واردات البلاد من السلع والمنتجات الأساسية لمدة 8 أشهر متتالية، وبالتالي فإن قيمة الواردات التي يؤمنها الاحتياطي الأجنبي ترتفع عن المتوسط العالمي بنحو 3 أشهر.

وأضاف المركزي خلال التصريحات التي قام بها أن الصادرات المصرية للخارج تعد من أهم المصادر التي تقوم بتوفير العملة الأجنبية للبلاد، حيث يصل متوسط الدخل الاجنبي من هذا المصدر إلى نحو 20 مليار دولار، وتهدف الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة إلى الوصول إلى مستوى 25 مليار دولار خلال 2018.

بينما يأتي الاستثمار الأجنبي والتدفقات المباشرة له كثاني أفضل المصادر التي توفر العملة الصعبة، ويبلغ متوسط ما يوفره من عمله خلال عام نحو 7 مليارات دولار، كما تهدف الحكومة المصرية إلى زيادة قيمة المتوسط خلال العام الحالي 2018 إلى نحو 10 مليارات دولار.

هذا بجانب الارتفاعات الأخيرة التي طرات على تحويلات المصريين بالخارج، والتي نجحت في تحقيق نحو 24 مليار دولار خلال عام واحد فقط، وبالتالي وصلت إلى مستوى قياسي لم يسبق لها أن حققته من قبل، وكذلك عائد قناة السويس الذي ارتفع خلال الفترة الأخيرة وسجل متوسط 5.3 مليار دولار.

وتشمل مصادر الاحتياطي الاجنبي في مصر كذلك إيرادات السياحة التي بدأت تتحسن خلال الفترة الأخيرة مسجلة متوسط 8 مليارات دولار في العام بالإضافة إلى أذون الخزانة وسندات الدين الحكومية التي يقوم المركزي بطرحها بالنيابة عن المالية وتوفر متوسط سنوي بقيمة 19 مليار دولار.

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