“بيلد إم زونتاج” تعلن تفوق مبيعات “فولكس فاجن” على تويوتا خلال 2017

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تابع موقع مصر 365 إعلان الصحيفة الألمانية “بيلد إم زونتاج” تبعاً للبيانات والإحصاءات التي أصدرتها “شركة فولكس فاجن” الألمانية والتي أعلنت أن مبيعات الشركة من السيارات قد ارتفعت بنسبة مئوية تقدر بحوالي 10,7 مليون سيارة خلال العام السابق 2017.

وأضافت الصحيفة الألمانية “بيلد إم زونتاج” تبعاً للبيانات التي أصدرتها شركة فولكس فاجن الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات فإنها قد تفوق على “شركة تويوتا” اليابانية، والتي تعد من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم.

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وقد أعلنت الصحيفة الألمانية “بيلد إم زونتاج” أن ارتفاع مبيعات شركة فولكس فاجن الألمانية من مبيعات السيارات خلال العام السابق، قد ساعد الشركة على تجاوز عائدات مبيعات السيارات مسجلة مائتين وعشرين مليار يورو أي ما يعادل 264,62 مليار دولار أمريكي لأول مرة في تاريخ شركة فولكس فاغن الألمانية المصنعة للسيارات فقد تجاوزت المبيعات التي تحققت خلال العام السابق 2016 الذي حققت فيه الشركة مبيعات من السيارات تقدر بنحو مائتين وسبعة عشر مليار يورو.

وامتنع المتحدث باسم شركة فولكس فاجن الألمانية القائمة في فولفسبرج من التعليق على التقرير الذي أعلنته الصحيفة الألمانية “بيلد إم زونتاج” عن مبيعات شركة فولكس فاجن والتي توفقت في مبيعات عن شركة “تويوتا اليابانية” عملاق صناعة السيارات.

ومن المتعين أن تقوم شركة فولكس فاجن الألمانية من نشر مبيعات الشركة بصفة رسمية عن عام 2017 السابق خلال السابع عشر من شهر يناير الجاري من العام الجديد 2018، وسوف يتم نشر جميع النتائج المالية الأساسية في أواخر شهر فبراير الجاري عن مبيعات الشركة وأرباحها خلال العام السابق 2017.

والجدير بالذكر أن شركة فولكس فاجن الألمانية قد تم تأسيسها من قبل “حزب العمال الألماني” خلال عام 1973، في فولفسبورج، تعد شركة فولكس فاجن من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم بعد شركة تويوتا اليابانية، وقامت الشركة الألمانية بنشر ثقافة السيارات منذ “الحرب العالمية الثانية” حيث كانت تقوم بإنتاج سيارة الشعب الأول، وحازت شركة فولكس فاجن لفترة كبيرة جداَّ أكبر شركة مصنعة للسيارات وتطمح الشركة ان تكون أكبر مصنعي السيارات بشكل دائم في جميع أنحاء العالم.

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