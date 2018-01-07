أسعار الأخشاب الفنلندية والروسية ترتفع بشكل ملحوظ

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أعلن رئيس شعبة الأخشان “منير راغب” التابع للغرفة التجارية التي تقع في القاهرة، أن أسعار الأخشان الفنلندية والأخشاب الروسية قد شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن قيمة الارتفاعات التي طرأت على أسعار تلك الأخشاب مؤخرا قد سجلت نحو 5%.

وأوضح رئيس شعبة الأخشاب خلال التصريحات التي قام بها السبب الرئيسي وراء تلك الارتفاعات التي طرأت مؤخرا على سعر الخشب، مؤكدا أن عدم استقرار سعر الدولار في بلد منشأ تلك الأخشاب هو السبب الرئيسي وراء تلك الارتفاعات.

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وخلال التصريحات الخاصة التي قام بها رئيس الشعبة لموقع مصر 365، فقد أكد أن صناعة الأثاث في مصر قد تأثرت سلبيا بشكل ملحوظ بسبب تلك الارتفاعات الأخيرة، هذا بجانب الارتفاعات الأخيرة التي قد طرأت على أسعار الموبيليا، وبالتالي إصابة السوق بحالة من الركود والكساد خلال التعاملات مقارنة بالأيام الماضية.

ومع تدشين العديد من المدن الجديدة في مصر وإنشاء الكثير من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي والمتميز وفوق المتميز، فإنه من المتوقع أن تشهد صناعة الأثاث رواج كبير وواضح خلال الفترة القادمة خاصة في دمياط والتي تعتبر هي بلد المنشأ لتلك الصناعة.

الجدير بالذكر أن عدم استقرار سعر الدولار في بلد المنشأ للأخشاب لم يكن السبب الوحيد وراء الارتفاعات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة على الأسعار، بل جاءت تلك الارتفاعات مع الارتفاعات التي طرأت على الأخشاب بعد قرار التعويم الذي أصدره المركزي في نوفمبر 2016.

حيث تسبب هذا القرار في ارتفاع سعر الدولار بشكل ملحوظ حتى قارب من مستوى ال20 جنيه وقتها، وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع الأسعار لكافة السلع والمنتجات في السوق بشكل كبير جدا وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج وتعتمد بشكل كلي على الدولار وقيمته.

ومع استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية وبدء قيمة الجنيه في الارتفاعات من جديد، هذا بجانب توقعات انخفاض سعر الدولار خلال الفترة القادمة، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الخشب استقرار واضح خلال الفترة القادمة.

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