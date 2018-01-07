خبير عقاري: سوق العقارات ستشهد رواج ملحوظ خلال النصف الثاني من 2018

Advertisements

أعلن رئيس شركة بيتا ايجبت للتنمية العمرانية وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري التابع للغرفة التجارية في القاهرة، المهندس “علاء فكري” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها مؤخرا، أن إجراءات اعادة بناء الاقتصاد والتي قد بدأتها الحكومة في 2016 من المقرر أن تظهر ثمارها خلال العام الحالي.

حيث جاءت تلك الإجراءات الإصلاحية للقضاء على السلبيات التي عاصرت البلاد لسنوات طويلة ماضية وأثرت بصورة سلبية على التوازن والاستقرار في الاقتصاد المصري، حيث أكد على حالة الرواج التي سيشهدها السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام الحالي.

Advertisements

هذا مع إجراءات الطرح الجديدة التي ستقوم بها العديد من الشركات العقارية، بجانب ارتفاع نسبة إقبال المواطنين على شراء العقارات في هذا الوقت.

كما ذكر الخبير العقاري، أن التجار في السوق العقارية قد استطاعوا مواجهة التحديات التي عاصرت عام 2017، وذلك من خلال المبيعات التي حققها التجار والتي جاوزت مبيعات 2016، وذلك مع اتجاه العملاء إلى العقارات باعتبارها وسيلة استثمار مربحة ومضمونة.

ومع الانخفاضات المتوقعة في سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، فإن الخبير العقاري قد توقع ارتفاع قيمة الإقبال من قبل المستثمرين على شراء العقارات خلال تلك الفترة، ومع زيادة تكاليف انشاء الوحدات العقارية، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات خلال هذا العام بقيمة لا تقل عن 20%.

هذا بجانب أن الشركة تستهدف خلال العام الحالي 2018 الانتهاء من مشروعها بيتا جرينز الأخير والذي تقوم الشركة بتشييدة في حدائق أكتوبر، هذا بجانب أعمال التجهيز الخاصة بالبنية التحتية والتي تسعى الشركة إلى البدء فيها خلال هذا العام.

كما تسعى الشركة أيضا خلال العام الحالي إلى الانتهاء من إجراءات إفتتاح “جولف مول” والذي ستقوم الشركة بتشييده في حدائق أكتوبر، هذا بجانب الإعمال الإنشائية التابعة لجرينز مول والتي تحتاج إلى إستكمالها خلال هذا الفترة حتى تقوم الشركة بافتتاحها خلال عام 2019 القادم.

جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها أحد الخبراء العقاريين والتي أكد خلالها توقعات رواج السوق العقارية خلال العام الجديد، موضحا الأسباب التي دفعته إلى توقع ذلك.

اقرأ أيضا: