رويترز: نمو التدفقات الأجنبية يمهد لحدوث طفرة بالاقتصاد المصري

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أفاد تقرير لوكالة رويترز الأخبارية أن المستثمرون يشعرون بتفاؤل شديد تجاه الاقتصاد المصري عقب سنوات من الاضطراب السياسي مستندين على الإصلاحات الاقتصادية و حقل غاز ضخم وقواعد بسيطة لأنشطة الأعمال وانخفاض في قيمة الجنيه المصري.

وقد حققت حيازات الأجانب من أذون الخزانة مستوى قياسي مرتفع في الشهر الماضي حيث شهد سوق الأسهم في العام الماضي أعلى تدفقات أجنبية سجلت منذ عام 2010، وتدفق مجددا الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار.

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وهناك جوانب مهمة للمستثمرين الأجانب مستقبلا من ضمنها تشغيل حقول الغاز الطبيعي في الفترة الماضية مثل حقل ظهر البحري الذي يحتوي على احتياطي يقدر ب 30 تريليون قدم مكعب وذلك جعل أضخم حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط.

وصرح إياد ملص أحد شركاء جيتواى بارتنرز للاستثمار المباشر إن تشغيل حقل ظهر سوف يغير قواعد الاستثمار بالنسبة لمصر موضحا إن صندوق الشركة المستثمر في عدد من المناطق مثل أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط يرغب في اقتناص العديد من الفرص فى مصر.

ومن المتوقع أن تساهم اكتشافات الغاز فى مصر مصدرا للغاز وأن تساند خططها الاستثمارية لكي تصبح مركزا إقليمي لتجارة الطاقة.

وإلى جانب الغاز أوضحت شركات الاستثمار المباشر إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر منذ نهاية عام 2016 والتي شملت حصول البلاد على برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بإجمالي 12 مليار دولار قد ساهمت في دفعت المعنويات كافية لجذب الاستثمار بالبلاد على الرغم من وجود بعض التحديات والمخاطر.

من أكبر المخاطر التي تواجهها الحكومة المصرية الآن هي إنهاء هجمات الإرهابية التي بدأت تنتقل من سيناء إلى المدن الكبرى، وعلى الرغم من ذلك يعرب المستثمرين عن قلقهم تجاه إنحراف مسار الحكومة عن الإصلاحات الموقعة عليها مع صندوق النقد الدولي.

كما يرغب المستثمرين في تراجع معدلات التضخم حتى تستطيع الحكومة أن تمضي في تنفيذ الإصلاحات للمساعدة في التخلص من التعقيدات الإدارية التي دفعت مصر لتحتل المركز 128 في قائمة 190 دولة لمؤشر البنك الدولى بشأن مدى سهولة أنشطة الشركات.

والجدير بالإشارة أن الحكومة المصرية اتخذت قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016 وألغت الحد الأقصى للتحويلات بالنقد الأجنبي وفرضت قيود على العملة الأجنبية للمستوردين وخفض الدعم عن أسعار البنزين ورفعت ضريبة القيمة المضافة.

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