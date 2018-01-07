تعرف على أنواع الشهادات الادخارية والاستثمارية وأسعار الفائدة الخاصة بكل منها

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بعد انتشار شهادات الادخار وهي تعد واحدة من أهم الوسائل الاستثمارية والتي يقبل عليها العديد من العملاء من أجل أن يحافظوا على قيمة مدخراتهم المالية والعمل على تحقيق عوائد استثمارات كبيرة خلال المستقبل، وتسعى العديد من البنوك من أجل تقديم أسعار فائدة أعلى على ما تقدم من تقديمه من الشهادات الاستثمارات لجذب مزيد من العملاء مع تقديم العديد من المزايا الإضافية التي تعود بالمنفعة على الجميع.

يعرض موقع مصر 365 أنواع الشهادات الادخارية والتي تنقسم إلى شهادات الإدخار ذات العائد الثابت إلى انهاء مدتها، وهناك أنواع منها هنا شهادات إدخار شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، ويستطيع المدخر أن يحصل على قرض من أي بنك بضمان تلك الشهادة الادخارية، أما بالنسبة لأنواع الشهادات الادخارية في البنوك العاملة في السوق المصري، فهناك العديد من الشهادات الادخارية التي يتم تقسيمها علي أساس العائد المادي من الشهادة التابعة للبنك، والتي تبدأ من مدة سنة كاملة على سنة ونصف، وهناك شهادات ادخارية تصل إلى ثلاث سنوات ومنها ما تصل مدته ثلاثة أو خمسة سنوات.

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أما بالنسبة إلى العوائد المالية من الشهادات الادخارية وهي تكون على حسب “الشهادة الادخارية” والتي تتراوح ما بين عائد شهري أو عائد ربع سنوي أو عائد نصف سنوي، وقد قامت العديد من البنوك في الفترة الحالية من العمل على إدراج تجديد في قيمة العوائد المدفوعة مسبقاً على عملاء البنوك حتى يستطيع العميل أن يقوم بسحب القيمة المدفوعة، ولكن بعد أن يتم الانتهاء من الموعد المقرر للشهادة الادخارية التي تمتلكها العميل والتي تصل مدتها إلى ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

وهناك أنواع عديدة من الشهادات الاستثمارية التي يحق فيها للعميل أن يقوم بسحب قيمة الشهادة الاستثمارات على أن يتم خصم النسبة المحددة من قيمتها بعد أن يمر فترة زمنية معينة تكون من شروط التي تخص الشهادة الاستثمارية للعميل، وتختلف من بنك إلى أخر حيث أن الشهادات الاستثمارات والادخارية تعد من الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها وهناك منافسة قوية بين البنوك المصرية من أجل اجتذاب العملاء عن طريق تقديم خدمات مالية واستثمارية مختلفة وتكون أسعار الفائدة هي الفيصل في هذا الشأن.

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