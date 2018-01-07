“مستقبل وطن” يعلن ثبات الدولار الجمركي عند 16 دليل على استقرار الجنيه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “مركز الدراسات الاستراتيجية بحزب مستقبل وطن” والقائم على رئاسة “محمد الجارحي” حيث تم إصدار دراسة عن دلالات إعلان وزارة المالية المصرية بشأن العمل على تثبيت سعر الدولار الجمركي عند ستة عشر جنيه مصري خلال شهر يناير الجاري، وهي تعد المرة السادسة منذ شهر أغسطس الخاص بتثبيت سعر صرف الدولار الجمركي.

وقد أعلنت الدراسة التي أجراها “مركز الدراسات الاستراتيجية بحزب مستقبل وطن” أن هذا الإجراء يدل ويؤكد على حالة استقرار سعر صرف الجنيه في أسواق الصرف مقابل الدولار الأمريكي خلال فترة التعاملات اليومية في جميع البنوك، وخصوصاً أن تحديد سعر الدولار الجمركي عن ستة عشر جنيه مصري يتم عن طريق العمل على أخذ متوسط سعر صرف الدولار خلال تعاملات الشهر الماضي.

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وتابع تقرير أجراها “مركز الدراسات الاستراتيجية بحزب مستقبل وطن” أن سعر صرف الجنيه مقابل جميع العملات الأخرى تبعاُ لعوامل العرض والطلب قد بلغت إلى حالة كبير من الاستقرار، وأضافت الدراسة أنه بالرغم من جميع التوقعات التي أكدت على أن تثبيت سعر الدولار الجمركي سوف يتم يحد من ارتفاع أسعار السلع في السوق المصري.

وأشارت دراسة “مركز الدراسات الاستراتيجية بحزب مستقبل وطن” أن تثبيت سعر الدولار الجمركي سوف يعمل على الحد من ارتفاع الأسعار للبعض من السلع والمنتجات داخل السوق المصري، ولكن هذا لن يكون محسوس بالنسبة إلى المواطنين في الدولة المصرية، وبالتالي كان لابد من العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج من أجل العمل على إيجاد حل جذري من أجل حل مشكلة التضخم الاقتصادي التي يواجهها الاقتصاد المصري.

وطالبت دراسة “مركز الدراسات الاستراتيجية بحزب مستقبل وطن” من الجهات المسؤولة في الحكومة المصرية من أجل إعادة النظر في السلع الأساسية التي تشهد حالة من الارتفاع في أسعارها بشكل كبير، والعمل على وضع سعر الدولار الجمركي خاص به أقل من السعر الجمركي العام، وأوضحت الدراسة أنه يمكن استغلال الدولار الجمركي من أجل العمل على إجبار جماعة المستوردين على العمل على التوجه إلى تشجيع التصنيع المصري من خلال العمل على رفع السعر الجمركي على المنتجات المصرية الصنع وتخفيض السلع الاستثمارية التي يتطلبها السوق المحلي.

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