أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8/1/2018 فى الأسواق المصرية

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8/1/2018 فى الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

أعلنت أخر التحديثات داخل أسواق البناء والتعمير عن وجود حالة جديدة من الاستقرار قد شهدتها كلاً من أسعار الحديد وأسعار الأسمنت في إطار تعاملاتها اليومية، حيث أكد المهتمين بـ سعر الحديد وسعر الاسمنت أن أسعارها قد سجلت طبقًا المؤشرات الرسمية استقرار كبير فى تعاملاتها مقارنة بما ورد من اسعار يوم أمس والأيام الماضية، وسط حالة من عدم الاطمئنان للأسعار القادمة داخل الشركات المنتجة.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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شهد سعر الاسمنت داخل السوق المحلي استقرار مؤقت بعد سلسلة من التذبذب التي قد شهدها مؤخرا داخل الشركات المنتجة، كما لم يجد الخبراء أي أسباب حقيقية ولا المستثمرين لهذه التغيرات الطارئة في سعر طن الأسمنت منها، كما أكدت التوقعات على احتمالية استمرارها في الفترة القادمة من العام الجاري وهو الأمر الذي يترتب عليه العديد من الخسائر للشركات والعملاء والاقتصاد بشكل عام بسبب استمرارها في التأثر بالعديد من العوامل التجارية والسياسية اليوم.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح955 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس980 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير923 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة903 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري918 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص930 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان903 جنيه
أسمنت العريشالعسكري908 جنيه
أسمنت سيناءسيناء908 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس938 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة938 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان938 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف920 جنيه
السويديالسويدي943 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي913 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله903 جنيه
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وعن أسعار الحديد والأسمنت الآن، ورد أنه كما سجلت المؤشرات الرسمية  استقرار فى تعاملات سعر الحديد قد سجل سعر الاسمنت المخلوط باعتباره أحد أهم أنواع الاسمنت التي تشهدها الأسواق المصرية وتحديدا في سوق البناء والتعمير، وعليه قد أعلنت الشركات المنتجة استقرار أسعار الاسمنت البورتلاندي مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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جدير بالذكر أنه قد أعلنت المصادر الرسمية أن سعر الأسمنت الأبيض في مصر قد شهد خلال عمليات البيع والشراء المقررة له اليوم استقرار جديد داخل سوق البناء والتعمير، كما أنه يعد المنتج الوحيد داخل الأسواق حتى الآن وتحديدا فى أسواق البناء والتعمير الذي لم يتأثر بسلسلة التذبذب التي قد اشرفت على باقي المنتجات، كما أكد المنتجين والخبراء علي أن هناك ثبات كبير فى تعاملات وأسعار الاسمنت الابيض بالاسواق حتى الآن.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان850 جنيه
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كما أعلنت التقارير أنه بالنسبة إلى سعر الأسمنت المقاوم الآن قد شهد استقرار في تعاملاته مقارنة بغيره من أسعار الأسمنت المقاوم التي قد كشفت عنها المؤشرات يوم أمس، وسط توقعات بارتفاعات جديدة مستقبلا.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم980 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار970 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر965 جنيه
السويديالسويدي المقاوم970 جنيه
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