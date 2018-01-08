أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8/1/2018 فى الأسواق المصرية

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أعلنت أخر التحديثات داخل أسواق البناء والتعمير عن وجود حالة جديدة من الاستقرار قد شهدتها كلاً من أسعار الحديد وأسعار الأسمنت في إطار تعاملاتها اليومية، حيث أكد المهتمين بـ سعر الحديد وسعر الاسمنت أن أسعارها قد سجلت طبقًا المؤشرات الرسمية استقرار كبير فى تعاملاتها مقارنة بما ورد من اسعار يوم أمس والأيام الماضية، وسط حالة من عدم الاطمئنان للأسعار القادمة داخل الشركات المنتجة.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

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شهد سعر الاسمنت داخل السوق المحلي استقرار مؤقت بعد سلسلة من التذبذب التي قد شهدها مؤخرا داخل الشركات المنتجة، كما لم يجد الخبراء أي أسباب حقيقية ولا المستثمرين لهذه التغيرات الطارئة في سعر طن الأسمنت منها، كما أكدت التوقعات على احتمالية استمرارها في الفترة القادمة من العام الجاري وهو الأمر الذي يترتب عليه العديد من الخسائر للشركات والعملاء والاقتصاد بشكل عام بسبب استمرارها في التأثر بالعديد من العوامل التجارية والسياسية اليوم.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 955 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 980 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 923 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 903 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 918 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 930 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 903 جنيه أسمنت العريش العسكري 908 جنيه أسمنت سيناء سيناء 908 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 938 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 938 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 938 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 920 جنيه السويدي السويدي 943 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 913 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 903 جنيه

وعن أسعار الحديد والأسمنت الآن، ورد أنه كما سجلت المؤشرات الرسمية استقرار فى تعاملات سعر الحديد قد سجل سعر الاسمنت المخلوط باعتباره أحد أهم أنواع الاسمنت التي تشهدها الأسواق المصرية وتحديدا في سوق البناء والتعمير، وعليه قد أعلنت الشركات المنتجة استقرار أسعار الاسمنت البورتلاندي مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

جدير بالذكر أنه قد أعلنت المصادر الرسمية أن سعر الأسمنت الأبيض في مصر قد شهد خلال عمليات البيع والشراء المقررة له اليوم استقرار جديد داخل سوق البناء والتعمير، كما أنه يعد المنتج الوحيد داخل الأسواق حتى الآن وتحديدا فى أسواق البناء والتعمير الذي لم يتأثر بسلسلة التذبذب التي قد اشرفت على باقي المنتجات، كما أكد المنتجين والخبراء علي أن هناك ثبات كبير فى تعاملات وأسعار الاسمنت الابيض بالاسواق حتى الآن.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 850 جنيه

كما أعلنت التقارير أنه بالنسبة إلى سعر الأسمنت المقاوم الآن قد شهد استقرار في تعاملاته مقارنة بغيره من أسعار الأسمنت المقاوم التي قد كشفت عنها المؤشرات يوم أمس، وسط توقعات بارتفاعات جديدة مستقبلا.