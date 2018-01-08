“المركزي” يعلن تراجع “النقد المصدر” بقيمة 1,9% خلال سبتمبر 2017

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تابع موقع مصر 365 التقرير الذي قام البنك المركزي المصري بإصداره عن تراجع قيمة النقد المصدر خلال شهر سبتمبر الماضي لعام 2017، وقد أظهر التقرير تراجع البنكنوت بنسبة مئوية تصل إلى 1.9 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتبعاً لتقرير الصادر عن “البنك المركزي المصري” مساء أمس الموافق يوم الأحد السابع من شهر يناير الجاري لعام 2018، فقد أوضح التقرير أن انخفاض قيمة النقد المصدر خلال شهر سبتمبر السابق للعام الماضي 2017 قد تراجعت قيمة 9,1 مليار جنيه مصري لتسجل 453,7 مليار جنيه مصري في مقابل 462,8 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي لعام 2017، وبلغ حجم النقد المصدر من فئة مائتين جنيه إلى نحو 252,6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2017.

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وأوضح تقرير البنك المركزي المصري أن فئة المائة جنيه قد بلغت خلال شهر سبتمبر السابق للعام الماضي 2017 حوالي 157,7 مليار جنيه، أما فئة خمسين جنيه فقد سجلت حوالي 26,7 مليار جنيه مصري، وأعلن البنك المركزي المصري أن هناك ارتفاع في السيولة النقدية المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي لتسجل 3050,4 مليار جنيه مصري بزيادة تقدر بنحو 132,2 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغت نسبته المئوية حوالي أربعة ونصف في المئة من الفترة ما بين شهر يوليو للعام الماضي 2017 إلى شهر سبتمبر من نفس العام.

وأوضح تقرير البنك المركزي المصري أن “أشباه النقود” قد ارتفعت بقيمة تصل إلى 101,2 مليار جنيه مصري أي بنسبة مئوية تصل إلى 4,6 في المئة، أما بالنسبة إلى المعروض النقدي فقد سجل نسبة تصل إلى 4,4 في المئة مسجلاً حوالي واحد وثلاثين مليار جنيه مصري.

وقد أظهرت إحصائيات البنك المركزي المصري ارتفاع في صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي على الهامش مسجلاً 37,018 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر السابق من عام 2017، وفي مقابل تسجيل النقد الأجنبي خلال شهر نوفمبر من العام السابق 2017 ما يقارب من 36,723 مليار دولار أمريكي، مما يدل على ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الدول المصرية بنسبة كبيرة خلال شهر ديسمبر السابق.

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