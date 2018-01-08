“ريبل نيوز” يعلن بدء تعامل “ويسترن يونيون” بعملة ريبل المشفرة

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تابع موقع مصر 365 التقرير الصادر عن الموقع المتخصص في أخبار العملة الإلكترونية التي تسمى ريبل وهو موقع “ريبل نيوز”، حيث أعلن تقرير الموقع أن “شركة ويسترن يونيون” سوف تقوم باستخدام عملة “ريبل” في عمليات “تحويل الأموال الفورية” بين جميع عملائها في مختلف أنحاء العالم، وتم نقل هذا التقرير عبر موقع “قناة العربية الفضائية”.

وتعد “شركة ويسترن يونيون” من كبار الشركات في مجال تحويل الأموال في جميع أنحاء العالم، وهي من الشركات الأمريكية العاملة في مجال “تحويل الأموال” ولها العديد من الفروع في جميع أرجاء العالم، أما بالنسبة إلى مقر إدارة شركة ويسترن يونيون الرئيسي فهي تقع في الولاية الأمريكية كولورادو، وتعد شركة مساهمة ومدرجة في “بورصة ناسداك”.

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تعد عملة “ريبل” هي ثاني أكبر العملات الرقمية الإلكترونية المشفرة من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم بعد العملة الأولى “البيتكوين”، وتعد عملة ريبل هي الأكثر تداول بعد بيتكوين، وأعلن التقرير الصادر عن موقع “ريبل نيوز” حيث أعلن في تغريدة عبر الحساب الرسمي لعملة ريبل عبر “تويتر” جاء فيه النص التالي “إن ثلاث شركات من بين أكبر خمس شركات لتحويل الأموال في العالم تخطط لاستخدام عملة ريبل في عملياتها وأنشطتها المصرفية”.

ولم يوضح التقرير أسماء الشركات التي تتعامل بعملة ريبل، وتجاهل المتحدث باسم شركة “ويسترن يونيون” عن التعليق على هذه المعلومة، بحسب ما تم الإعلان عنه في موقع “بزنس إنسايدر”، وأعلن تقرير قناة العربية الفضائية أن العملات الرقمية الإلكترونية المشفرة قد سجلت مكاسب مرتفعة جداًّ خلال الأيام السابقة بسبب المعلومات التي تم تداولها عن عزم شركة “ويسترن يونيون” الأمريكية من اعتماد عملة ريبل في تعاملاتها المالية الفورية مما أدى إلى توجه المستثمرين إلى العملات الجديدة، والتأكيد على سيطرة العملات الإلكترونية المشفرة على الأسواق المالية العالمية خلال الفترة القادمة.

وقد ارتفعت قيمة تداولات العملات النقدية المشفرة خلال الفترة السابقة، إلا أن المكاسب قد ارتفعت بصورة كبيرة، وخصوصا لعملة ريبل التي كانت تحتل المركز الثاني بعد عملة بيتكوين بأكثر من عشرين في المئة خلال اليومين السابقين ليتم تداولها على مستويات قريبة جداًّ من ثلاث دولارات أمريكية لوحدة عملة ريبل.

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