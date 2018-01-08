“اقتصاديون” يتوقعون زيادة اسعار العقارات بسبب زيادة أسعار الأسمنت والحديد

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تابع موقع مصر 365 توقعات مستثمرين واقتصاديون أن تزيد أسعار العقارات في جمهورية مصر العربية خلال العام الجاري 2018 بنسبة تتراوح ما بين عشرة إلى ثلاثين في المئة، خصوصا بعد أن زادت في الفترة الأخيرة أسعار الأسمنت وكذلك أسعار الحديد إلى جانب الزيادة المتوقعة أن يتم إدراجها على قطاع الطاقة خلال العام الحالي.

وشهدت أسعار العقارات في الدولة المصرية زيادات كبيرة ومتتالية بعد أن تم تعويم العملة المصرية خلال شهر نوفمبر من عام 2016 مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج سوق العقارات إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي.

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وأعلن العضو المنتدب في شركة أرضك للاستثمار العقار “أشرف دويدار” أن أسعار السوق العقاري في الدولة المصرية من المتوقع أن تشهد زيادة بنسبة تتراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين في المئة خلال العام الجاري 2018، وأضاف أن هذه النسبة قابلة إلى الزيادة في حالة زيادة أسعار الأسمنت أو أسعار الحديد أو طرأت أي زيادة جديدة على أسعار الطاقة.

وأوضح “أيمن دويدار” أن أسعار الحديد خلال اليوم الأول من العام الحالي ارتفعت بقيمة نقدية تصل إلى مائتين وثلاثين ومائتين وخمسين جنيه لطن الحديد الواحد، لتسجل سعر الطن إلى المستهلك في سوق العقارات المصري حوالي 12250 جنيه مصري، مع التوقعات بأن ترتفع أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، وقد ارتفعت أسعار الأسمنت خلال الفترة السابقة ما بين ثلاثين إلى ستين جنيه في الطن الواحد ليتجاوز السعر ألف جنيه.

وأعلن محلل أول قطاع العقارات ببنك الاستثمار بايونيرز “أحمد رمضان” أن تكلفة مواد البناء قد زادت وهذا ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية خلال الفترة القادم من العام الحالي، وأضاف أن العاملين في المجال العقاري سوف يتحملون جزء كبير من هذه الزيادة بسبب ضعف الطلب على سوق الاستثمار العقاري في الدولة المصرية.

وأعلن عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد الغرفة التجارية “علاء فكري” أن عام 2018 سوف يشهد زيادة في أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى عشرين في المئة، وأوضح أن هذه الزيادة تعد أمر طبيعي بسبب زيادة التكلفة.

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