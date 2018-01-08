“مدبولي” تم تنفيذ مليون و 858 وحدة سكنية فيما بين 2014/ 2017

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” حيث أعلن أن عدد الوحدات العقارية التي يتم تنفيذها من قبل الدولة ويتم طرحها لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية منذ عام 2014 وحتى عام 2017 قد سجل حوالي مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وحدة سكنية تم إقامتها على حوالي مليون من هذه الوحدات السكنية من أجل خطة الدولة للعمل على سد فجوة الأزمة السكنية في مصر.

وأعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمشاركة رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” اليوم الموافق يوم الأثنين الثامن من شهر يناير الجاري، وأعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” في كلمته الافتتاحية لافتتاح المشروعات القومية اليوم أنه تم تنفيذ وحدات سكنية تم توزيعها كالآتي ستمائة ألف مشروع سكن اجتماعي، ومائة وخمسة وثمانين ألف وحدة سكنية تابعة إلى مشروعات تطوير المناطق العشوائية في الدولة المصرية.

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وأعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” أنه في الوقت الراهن جاء العمل على الانتهاء من إقامة حوالي ستة وتسعين ألف وحدة سكنية تابعة لمشروع دار مصر خلال العام الجاري، وأضاف أن مشروع دار مصر يتم تنفيذه في إطار تعاون “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” مع “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

وأعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” أنه يجري في الوقت الراهن في مشروع دار مصر العمل على انتهاء تنفيذ عدد من المباني الخرسانية في عمارات مشروع دار مصر خلال “المرحلة الثالثة”، وأضاف أن المرحلة الثالثة قد بدأ تنفيذها في شهر أكتوبر السابق من عام 2017، وأعلن بالإضافة إلى العمل على انتهاء مشروع سكن مصر يجري في الوقت الحالي العمل أيضا على الانتهاء من ثمانين ألف وحدة سكنية تابعة إلى مشروع سكن مصر، إلى جانب ثلاثة عشر ألف وحدة سكنية في مشروع مدينتي ومشروع الرحاب، وخمسة وعشرين ألف وحدة سكنية قائمة في “العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حوالي ثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وحدة سكنية تم تكليف شركات من القطاع الخاص على تنفيذها على الأراضي التي أتاحتها الدولة لمختلف الفئات الاجتماعية في الدولة المصرية، إلى جانب ثمانية وثمانين ألف وحدة تم إقامتها في مشروع “بيت الوطن” والتي تم تخصيصها للمصريين العاملين في الخارج.

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