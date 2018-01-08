الصناعات الغذائية تؤكد على ارتفاع زيت النخيل للشهر الثالث على التوالي

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قامت غرفة الصناعات الغذائية داخل اتحاد الصناعات بإصدار العديد من التقارير الحديثة لها، والذي أكدت على وجود ارتفاع ملحوظ في جميع الأسعار الخاصة بزيت النخيل وهذا للشهر الثالث على التوالي، وهذا الخبر أثار غضب العديد من المواطنين المصريين في كل مكان بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه وهذا خلال الشهر التالي.

ووجدت الكثير من التوقعات الذي أكدت على وجود ارتفاعات جديدة في شهر مارس القادم، وهذا ما تم تأكيده خلال العديد من التقارير والتوقعات المختلفة والذي تم اصدارها من داخل اتحاد الصناعات الغذائية، ويتم البحث دائماً وراء تقديم ما يريده جميع المواطنين في جميع المنافذ الاستهلاكية لسد احتياجاتهم، ويعتبر زيت النخيل من أهم الزيوت المستخدمة في الكثير من الأطباق المصرية.

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جديراً بالذكر أيضاً أن أسعار زيت النخيل ارتفعت كثيراً عالمياً ومحلياً وسعر الطن يسجل حوالي 561 دولاراً، وهذا خلال شهر ديسمبر الماضي وهذا ما صرحت به غرف الصناعات الغذائية داخل اتحاد الصناعات، وهذا بعد أن صعدت أسعار زيت النخيل خلال شهر نوفمبر الماضي وسجل سعر الطن حوالي 563 دولاراً للطن الواحد ويعتبر ذلك أقصي سعر وصل إليه زيت النخيل.

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يذكر أيضاً أن التقرير الصادر من داخل غرفة الصناعات الغذائية وهو الذي رصد جميع الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الغذائية، وهو الذي توقع أن أسعار زيت النخيل سوف يستمر في الصعود حتى شهر مارس القادم وسوف يسجل سعر الطن 649 دولاراً، وسوف يتم البحث دائماً عن الأسعار المتواجدة في الكثير من الأنحاء والأسواق المصرية بأستمرار وهذا ما يبحث عنه جميع المستهلكين.

وأن الشركة الخاصة بالصناعات الغذائية أكدت وأعلنت عن وجود مخزون كبير لزيت الطعام، وهو الذي يكفي جميع احتياجات المواطنين المصريين لمده تزيد عن الـ4 أشهر وهذا بالإضافة إلى جميع السلع الاساسية المقدمة لجميع المواطنين، وهذا يكون ضمن جميع المقررات التموينية والذي يتم طرحها بقيمة الدعم المخصصة لكل المواطنين المصريين في كل مكان.

وأيضاً وجودها في عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية وتم لفت الانتباه إلى توفير الكثير من المنتجات بشكل مستمر، ويتم طرحها وتقديمها في الكثير من المنافذ التموينية بجميع المحافظات المصرية، وتقدم جميع الزيوت الذي يستخدمها المصريين في الطهي لأنه يعتبر من أهم السلع الأساسية المقدمة لجميع الأشخاص في كافه الأنحاء المختلفة.