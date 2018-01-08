“الدولار” يرتفع مقابل سلة العملات خلال تعاملات اليوم بعد انخفاض 3 شهور ونصف

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملاته المالية اليوم الموافق يوم الاثنين الثامن من شهر يناير لعام 2018 مقابل جميع سلة العملات الرئيسية، وقد أعلنت البيانات الاقتصادية أن هناك حالة من بطء في نمو جميع الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية مما له أكبر الأثر على التوقعات بخصوص مزيد من الزيادات المقرر أن تلحق بأسعار الفائدة في الدولة الأمريكية.

وأعلن مؤشر سعر الدولار الذي يبين مدى قوة أداء الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية التي تتكون من ست عملات رئيسية بنسبة 0,1%، أي ما يعادل 92,051 ارتفاعاً من أدنى مستوى سجله منذ العشرين من شهر سبتمبر الماضي الذي سجلت فيه الثاني من شهر يناير الجاري عند مستوى 91,751.

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وقد أظهرت البيانات الاقتصادية أن عدد الوظائف في القطاع الغير عامل في مجال الاستثمارات الزراعية قد سجل حوالي مائة وأربعة وثمانين ألف خلال الشهر ديسمبر السابق لعام 2017، بعد أن ارتفعت إلى مائتين واثنين وخمسين ألف خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2017 تبعاً للبيانات الاقتصادية التي تم الإعلان يوم الجمعة السابق.

وقد توقع عدد من العاملين في المجال الاقتصادي خلال استطلاع للرأي تم إجراؤه من قبل وكالة الانباء العالمية رويترز مما أكد على زيادة مائة وتسعين ألف وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017، وقد بدأ الدولار الأمريكي العام الجديد 2018 على انخفاض بعدما سجل مؤشر سعر الدولار 9,9% في عام 2017 ليعد بذلك أدنى أداء للدولار الأمريكي منذ عام 2003.

أما مقابل الين الياباني فقد سجل الدولار الأمريكي ارتفاع يقدر بحوالي 0,1% حيث سجل 113,20 ين بعد أن تم تداوله على نطاق ما بين 112، و 113,75 ين خلال الشهر ديسمبر السابق لعام 2017.

أما بالنسبة إلى سعر العملة الأوروبية اليورو فقد استقرت عند مستوى 1,2027 دولار أمريكي بعد أن استهلت العام الجديد 2018 بقوة حيث ارتفع اليورو إلى 1,2089 دولار أمريكي خلال تعاملات يوم الخميس الماضي بعد أن اقتربت من أعلى مستوى في عامين ونصف العام حيث سجل في بداية شهر سبتمبر الماضي عند مستوى 1,2092 دولار أمريكي.

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