الكشف عن تفاصيل زيادة أسعار تذاكر القطارات بعام 2018

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صرح وزير النقل، خلال افتتاح بعض المشروعات، أن هناك زيادة في أسعار تذاكر القطارات في الفترة القادمة، وأوضح أن تلك الزيادة لم تأت من فراغ ولكن لأن السكة الحديد تتعرض للكثير من الخسائر، موضحاً أن إيرادات السكة الحديد قليلة جداً مقابل النفقات، حيث تقدر تلك الإيرادات بأكثر من 2 مليار جنيه، ولكن النفقات تقدر بـأكثر من 5 مليار جنيه، وقيمة الخسائر تقدر بأكثر من 2 مليار جنية كل سنة، وتتراكم الديون في كل عام.

وقد كشفت تصريحات السكة الحديد والتي صدرت من خلال الدكتور هشام عرفات، خلال الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً لابد من زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد، التي لم تتغير منذ سنوات عديدة، وأضاف أن هذه الزيادة لم تكن كثيرة، ولكن من أجل تفادي هذه الخسائر الفادحة التي تقابلها السكة الحديد سنوياً، موضحاً أن السكة الحديد لم تشهد تطورات منذ سنوات كثيرة، وذلك لأن لا يوجد إيرادات تسمح لتطويرها.

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وبالنسبة إلى زيادة تذاكر القطارات، أضاف وزير النقل، أن زيادة أسعار تذاكر القطارات لها أهمية كبيرة، تعود على السكة الحديد، وقال أيضاً أنه لابد من تنفيذ هذه الزيادات بسرعة كبيرة، لأن هناك خطوط أسعار التذاكر بها لا تُذكر لأنها تصل إلى أقل من 2 جنية، وهذه الخطوط يركبها أكثر من 150 مليون شخص، موضحاً أن هذه الخطوط هي السبب في كارثة السكة الحديد وأن هذا لا يصح في وقت يرتفع فيه أسعار الوقود، ومرتبات الموظفين والعمال، وأيضاً ارتفاع أسعار قطع الغيار، وهذه الزيادة لابد من التخطيط لها حتى تطبق بإحكام.

وأوضح وزير النقل أن السكة الحديد في طريقها للاهتمام بكافة مواردها، حيث تم العقد على إعلانات لم تشهدها السكة الحديد من قيل تقدر بأكثر من 100 مليار جنية، وفي ذات السياق، قد وجه رئيس الجمهورية كلمته لوزير النقل مشدداً على أهمية تحسين الخدمات بالسكة الحديد، والقطارات، ويجب أن تكون زيادة أسعار تذاكر القطارات بمناسبة للركاب.

وبشأن زيادة أسعار الوقود، من ناحية أخرى قال الدكتور هشام عرفات، أن بالرغم من زيادة أسعار الوقود، لم تحدث زيادة حتى الآن في أسعار تذاكر السكة الحديد، وحان الوقت لهذه الزيادة.