تراجع ملحوظ لسعر الذهب اليوم وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

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شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين تراجع ملحوظ بالمقارنة بتعاملات الفترة الماضية، الجدير بالذكر أن هذا التراجع والذي شهدته تعاملات الذهب اليوم، قد جاء وسط توقعات الخبراء بارتفاع سعر الفائدة الأمريكية مع بدء العام الجديد 2018، وذلك خلال تعاملات الفترة القادمة.

وبلغت قيمة التراجع الذي طرأ على سعر الأوقية للذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 0.1%، وبالتالي وصلت قيمة الأونصة أو الأوقية بعد التراجع إلى نحو 1317.60 دولار، في حين أن سعر الأوقية خلال تعاملات الفترة منذ 15 سبتمبر قد وصل إلى نحو 1325.86 دولار، وكان هذا أعلى مستوى للذهب خلال تلك الفترة.

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وتمكن الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي من تسجيل مكاسب ملحوظة، حيث يعتبر هذا الأسبوع هو الأسبوع الرابع الذي تمكن الذهب خلاله من تحقيق أرباح طائلة وارتفاع في السعر خلال التعاملات مقارنة بالفترة الحالية.

أما بالنسبة لتعاملات الذهب اليوم، فقد أظهرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تراجع بقيمة 03%، وبالتالي وصل سعر الأوقية نحو 1318.80 دولار، في حين أن مؤشر الدولار قد أظهر خلال تعاملات اليوم ارتفاع بقيمة 0.2%، ووصل المؤشر خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى نحو 92.155.

هذا وبالتالي يكون الدولار قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ يوم 20 ديسمبر والذي سجل خلاله أقل مستوى وصل إليه الدولار بقيمة 91.751، حيث استمر هذا المستوى حتى تاريخ الثاني من شهر يناير.

في حين أن سعر الفضة الفوري قد أظهر تراجع خلال تعاملات اليوم بقيمة 0.6%، حيث وصل بعد تلك الانخفاضات إلى نحو 17.12 دولار بالنسبة لسعر الاوقية، وبالتالي تكون الفضة قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال فترة الشهر والنصف الماضية، حيث وصل سعر الفضة خلال تعاملات الجمعة الماضية إلى نحو 17.29 دولار.

وعلى الجانب الآخر، أظهرت تعاملات معدن البلاتين تراجع ملحوظ بقيمة 0.3%، ووصل سعر الأوقية بعدها إلى 966.50 دولار، هذا بعدما تمكن البلاتين خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية من الوصول إلى أعلى مستوى له، حيث سجل البلاتين خلال الفترة الأخيرة نحو 970.5 دولار بالنسبة للأوقية.

كما أظهر البلاديوم ارتفاع ملحوظ خلال التعاملات بقيمة 0.5%، حيث سجلت الأوقية نحو 1096 دولار، هذا وقد نجح المعدن خلال التعاملات التي تمت في الأسبوع الماضي في الوصول إلى مستوى قياسي مسجلا خلاله 1105.70 دولار كسعر للأوقية.

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