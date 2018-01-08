فنزويلا تصدر عملة إلكترونية جديدة علي غرار البيتكوين

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بسبب الفترة الذي تعيشها فنزويلا والذي تجاوزت الـ4 سنوات ووجود الأزمات الاقتصادية بها والحصار المالي الذي فرضته العقوبات الأمريكية، أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو عن انشاء وتقديم عملة رقمية خاص بالبلد ويتم إطلاق عليها أسم “بترو”.

واكد ان عملة بترو سوف تكون مدعومة بجميع الاحتياطات الخاصة بالغاز والألماس والنفط والذهب، وأيضاً من خلال العملة الرقمية سوف تدخل في القرن الواحد والعشرين، وهي من أهم العملات الحديثة وتساهم في التقدم من خلال القضايا السيادية النقدية، والعقوبات الأمريكية تصعب على جميع المواطنين تحويل الأموال من خلال البنوك الدولية وتقدم داخل فنزويلا ويتم تقديمها لجميع المواطنين.

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جديراً بالذكر أيضاً أن عملة فنزويلا الرسمية والذي يطلق عليها أسم “البوليفر” انخفضت كثيراً امام الدولار، وهذا ما جعل المشتريات الخاصة بها عبر الانترنت باهظة الثمن وهذا دفعها لعمل العديد من الضوابط الخاصة بالعملة في جميع البلاد وتقديمها لجميع المستهلكين، وهم من ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا وتحويلها إلى عملة البيتكوين الرقمية.

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حيث اعلن رئيس فنزويلا قائلاً ان بلاده سوف تقوم بإصدار 100 مليون قطعة من العملات الإلكترونية، وهي الخاصة ببلاده ويتم دعمها من خلال النفط وسوف يتم تقديمها وأطلق عليه أسم بترو، وسوف يتم اعتمادها ووجودها داخل فنزويلا وسوف تكون عملة من العملات الأساسية، وهي من العملات الهامة والذي يتم تقديمها لجميع الأشخاص والتعامل بها من خلال الاقتصاد داخل فنزويلا.

وأشار ايضا الرئيس الفنزويلي إلى أنه بلاده تعتزم طرح هذه العملة الحديثة خلال أيام قليلة وسوف يبلغ اجمالي القيمة الخاصة بها أكثر من 5.9 مليار دولار، وهذا بحسب العديد من التقارير الاقتصادية الذي تم اصدارها من قبل كافة المؤسسات الإعلامية الهامة، جاء هذا بعد ان تم الاعلان عن العملة وأنها سوف تكون من أهم العملات داخل فنزويلا وسيكون التعامل بها بشكل دائم.

الجدير بالذكر أيضاً أنه في شهر ديسمبر الماضي أعلن رئيس فنزويلا أن بلاده سوف تقوم بإصدار هذه العملة الجديدة، وهذا يكون باحتياطي من الغاز والنفط والالماس ويطلق عليها بيرو، وذلك بالتزامن مع الهبوط الحاد الخاص بقيمة العملة المحلية الخاصة ببلاده، وسعر برميل النفط هو الذي يبلغ سعره حوالي 59.07 دولار.