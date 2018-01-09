سؤال وجواب عن العملات الرقمية والتعدين والربح من المنزل

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في الآونة الأخيرة اتجه البعض إلى الربح عبر الإنترنت ولكن كثيراً من الشباب يخوض هذه التجربة دون فهم أو معرفة، ففي هذا الموضوع سوف نتناول طريقة الربح وما هي الأسئلة التي تدور في ذهن أي شخص يريد أن يتعرف على الربح من العملات الرقمية التي ملأت الدنيا صداها في هذه الأيام

سؤال: ماهو جهاز التعدين؟

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جواب: هو جهاز كمبيوتر يتم توصيل به أكثر من كارت “فيجا” ، ويتم تشغيله حتى يراقب شبكة عملة رقمية وأيضاً يتابع إستقبال وإرسال العملة ويتم الحصول علي أجر مقابل هذه العملية.

سؤال: ما معني العملات الرقمية؟

جواب: العملات الرقمية أو العملات المشفرة، وهي تعد بديلاً عن العملات الورقية وهي تتميز بسهولة التعامل بها وأيضاً سريعة النقل ومن الاستحالة أن يتم تزويرها ويتم تداولها في كثير من دول العالم.

سؤال: ماهو أهمية التعدين، وماهي أهميته؟

جواب: يعد التعدين من أهم العملات الرقمية، لأنه هو المسؤول الأول عن سلامة هذه العمليات التي تتم داخل شبكة العملة، وأيضاً التأكد من سلامتها من كونها مزورة أو مكررة.

سؤال: ما الذي تحتاجه لعمل جهاز تعدين؟

جواب: سوف تحتاج إلي جهاز كمبيوتر موصل عليه أكثر من كارت شاشة، وباور يستطيع تغذية كروت الشاشة بالكهرباء وأيضا سوف تحتاج إلى وصلات “رايزرات” توصل بكروت الشاشة واللوحة الأم.

سؤال: هل يصلح الكمبيوتر الموجود في المنزل للتعدين؟

جواب: من الممكن شراء كارت شاشة في المنزل وأن تقوم بشراء باور ذو جودة عالية ليصبح جهازك جاهزاً للتعدين.

سؤال: كم عدد كروت الشاشة الذي يلزم التعدين، وهل يصلح العمل من أكثر من باور؟

جواب: علي حسب قدرة الجهاز الخاص بك، وفي المعتاد يجب شراء 6 كروت شاشة، ويجوز العمل من أكثر من باور صغير ويتم توصيلهم ببعض أو باور واحد كبير.

سؤال: هل يصلح إستخدام لابتوب؟أو كارت شاشة موجود بالمنزل؟

جواب: لابد من وجود كمبيوتر مكتبي وكروت شاشة بمواصفات معينة، حتي نحصل على عائد وإلا سوف تضيع وقتك هباءاً.

سؤال:ماذا بعد تجميع جهاز التعدين؟

جواب: تقوم بعمل محفظة على منصة التداول، والتي بها تستطيع أن تبيع وتشتري العملات الرقمية، وتقوم بأخذ عنوان المحفظة الخاصة بك وتضيفه في برنامج التعدين ثم تختار موقع التعدين حتى يقوم بإرسال أرباحك علي المحفظة الخاصة بك بإستمرار.

سؤال: كيف أحصل على ارباحي؟

جواب: أرباحك من الممكن أن تقوم ب تبديلها بعملة البيتكوين، ثم بيعها ويوجد جروبات كثيرة تقوم بشراء هذه العملة والعملات الرقمية.

سؤال: كيف اقوم بحساب ارباحي؟ وهل الأرباح ثابتة أم لا؟

جواب: الأرباح تتغير حسب سعر العملة، وتستطيع حصر ارباحك عن طريق قوة جهازك في التعدين، ويوجد مواقع تحسب لك أرباحك الشهرية بالتقريب.

سؤال: ما معني قوة التعدين؟ وكيف تحدد القوة؟

جواب: قوة التعدين تمثل قوة جهازك في المشاركة في عملية التعدين، وهي تحدد من قوة كروت الشاشة الموجودة في جهازك، وتعرف بإسم” هاش ريت”.

سؤال: هل من الممكن أن أتعرض للخسارة أو النصب مثل مواقع الاستثمار؟؟

جواب: يوجد فرق كبير بينك وبين مواقع الاستثمار، لا بالتأكيد لأن جهازك بين يديك وهذا الجهاز له سعر عالي جداً، ومن الممكن بيعه فى أي وقت والربح منه أيضاً، وكما ذكرنا أنك تستطيع أن تحصل على ارباحك في أي وقت لأن العملة التي تتعامل بها عملة مشفرة، فمن المستبعد حدوث أي عملية نصب.

سؤال: هل جهاز التعدين يحتاج إلى سرعة معينة؟ وكم يتكلف إستهلاك الكهرباء؟

جواب: لا يحتاج جهاز التعدين إلي سرعة نت عالية، ويستهلك كارت الشاشة الواحد من 50 إلى 100 جنيه في الشهر.

سؤال: ماهي أسعار أجهزة التعدين وماهي أرباحها الشهرية؟

جواب: تكلفة جهاز التعدين سوف تتكلف من 40 إلى 45 ألف جنيه، أما العائد الشهري سوف يكون في حدود 300، 350 دولار تقريباً.

سؤال: هل يجوز بدء هذا المشروع بمبلغ 10 آلاف جنيه؟

جواب: من الممكن أن تبدأ بهذا السعر بشراء جهاز يحتوي على 6 كروت شاشة، وفي المستقبل من الممكن أن تشتري جهاز آخر لتستفيد من التعدين وتزيد من أرباحك الشهرية.

سؤال: عند استثماري مبلغ في جهاز التعدين هل يمكن استرداد رأس مالي في وقت لاحق؟

جواب: عند مرور أقل من سنة سوف تحصل على رأس مالك، إلى جانب أجهزة التعدين ومن الممكن أن تستثمر العائد الذي تحصل عليه وتزيد من ارباحك.

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