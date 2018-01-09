الكشف المخاطر التي يمكن أن تواجه عميل البنك

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يصبح عميل البنك في خطر، إذا كان لم يستطع العميل سداد أقساط المالية “التي أقرضها له البنك” في الموعد المتفق عليه، وذلك حسب العقد المتفق عليه بين العميل والبنك، حيث أن هناك بعض النقاط التي يتخذ فيها البنك موقف قوي مع العميل المخالف لشروط البنك.

ورد أنه يكون موقف العميل الائتماني معرض للخطر في تعاملاته وذلك إذا تأخر العميل عن دفع بعض الأقساط المتفق عليها مع إدارة البنك مرتين متتاليتين، فيلجأ البنك في هذه الحالة إلى مخاطبة العميل من خلال إدارة التحصيل، ولكن قد يلجأ أيضًا البنك إلى القضاء من خلال إدارة الشئون القانونية للبنك.

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وذلك إذا لم يستجب العميل إلى خطاب البنك عبر إدارة التحصيل، ففي هذه الحالة يجد العميل نفسه في ورطة ومحصورًا بين حساب الفوائد والغرامات من جهة وبين إجراءات التقاضي من جهة أخرى، إضافة لذلك موقف العميل الائتماني المحظور الذي يجبر كل البنوك على أن تتحفظ على منح العميل قروض أخرى.

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ولأجل تلك الأسباب نقدم لكم من خلال موقعنا مصر 365 بعض النصائح الهامة للعميل للتعامل مع البنك: