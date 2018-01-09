الكشف المخاطر التي يمكن أن تواجه عميل البنك

يصبح عميل البنك في خطر، إذا كان لم يستطع العميل سداد أقساط المالية “التي أقرضها له البنك” في الموعد المتفق عليه، وذلك حسب العقد المتفق عليه بين العميل والبنك، حيث أن هناك بعض النقاط التي يتخذ فيها البنك موقف قوي مع العميل المخالف لشروط البنك.
ورد أنه يكون موقف العميل الائتماني معرض للخطر في تعاملاته وذلك إذا تأخر العميل عن دفع بعض الأقساط المتفق عليها مع إدارة البنك مرتين متتاليتين، فيلجأ البنك في هذه الحالة إلى مخاطبة العميل من خلال إدارة التحصيل، ولكن قد يلجأ أيضًا البنك إلى القضاء من خلال إدارة الشئون القانونية للبنك.
وذلك إذا لم يستجب العميل إلى خطاب البنك عبر إدارة التحصيل، ففي هذه الحالة يجد العميل نفسه في ورطة ومحصورًا بين حساب الفوائد والغرامات من جهة وبين إجراءات التقاضي من جهة أخرى، إضافة لذلك موقف العميل الائتماني المحظور الذي يجبر كل البنوك على أن تتحفظ على منح العميل قروض أخرى.
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ولأجل تلك الأسباب نقدم لكم من خلال موقعنا مصر 365 بعض النصائح الهامة للعميل للتعامل مع البنك:
- يجب على العميل للاستفسار بكل دقة عن الرسوم المفروضة، وأيضًا الالتزامات المترتبة على المنتجات البنكية المختلفة.
- البعد عن الاقتراض الزائد عن الأغراض والاحتياجات اللازمة، كالملابس والمتنزهات والترفيه.
- يجب معرفة كل تاريخ استحقاق الشيكات البنكية، وذلك لتجنب ارتدادها ووضع العميل في القائمة السوداء للبنك، فتجعل كل البنوك ترفض التعامل معه في المستقبل.
- على العميل إبلاغ البنك في حال وجود مشكلات مالية فورًا أو ترك العمل، وذلك حتى توفر له البنك حلول مالية تبعده عن تراكم المديونيات.
- على العميل أن يقوم بعمل ادخار مالي للحفاظ بمبالغ شهرية للطوارئ، تنفعه في أن تكون الحل الأنسب والبديل قبل الاضطرار للاقتراض المالي من البنوك.
- تقليل النسبة التي يأخذها البنك من الراتب الشهري للعميل بقدر الإمكان، فذلك يقلل من احتمالات وجود التعثر المالي لدى العميل.
- من أجل تجنب الفوائد يجب ترشيد تأجيل الأقساط.
- إذا كان لم يتوفر لدى العميل الخبرة الكافية في مجال الأسهم، فلا داعي للاقتراض من البنوك للمتاجرة فيها، وذلك لأن المكاسب المحققة من الأسهم تُزيد من فوائد القرض.
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