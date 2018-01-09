نهوض الجنيه المصري وتعافيه مع هبوط سعر الدولار

Advertisements

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة السابقة، وذلك مع بداية العام الجديد، وقد يرجع هذا التراجع لعوامل عديدة، ولقد أثبت بعض الخبراء أن زيادة تحويلات المصريين خارج مصر وأيضًا زيادة الاحتياطي النقدي، هما اللذان عملوا على استرجاع قيمة الجنيه المصري أمام سعر الدولار.

بالنسبة إلى أهم الأسباب الأساسية التي استرجعت للجنيه المصري قيمته، تعتبر التدفقات الأجنبية من أهم الأسباب الأساسية التي رجعت للجنيه المصري قيمته من جديد، فقد تخطت التدفقات الأجنبية ال ٦٠ مليار دولار في الفترة الأخيرة، وزادت تحويلات المصريين في الخارج، لتبلغ حوالي ٣٨,٩٪، فارتفعت قيمته وتجاوزت ٢,٢ مليار دولار في شهر أكتوبر السابق، مع أنه بلغ في نفس الفترة من العام الماضي حوالي ١,٦ مليار دولار، وزادت قيمة التحويلات من ٢٠,٤ إلى ٢٤,٢ مليار دولار في هذه الفترة.

Advertisements

اقرأ ايضًا: تعرف على الفئة المصرية التي يتم صرف 1200 جنيه لها شهرياً بدل سكن

العوامل التي أدت إلى استرجاع قيمة الجنيه أمام سعر الدولار: