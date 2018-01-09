تعرف على أسعار الزيادات المقترحة على تذاكر القطارات

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تابع موقع مصر 365 تداول العديد الأخبار على إدراج زيادة على أسعار تذاكر قطارات هيئة السكك الحديدية المميزة والمكيفة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن تم الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلى الضعف كما أن أسعار المترو أصبحت تحسب على عدد المحطات.

وأعلن رئيس قطاع الموازنات والتشغيل في وزارة النقل والمواصلات “محمد عبدالصبور” حيث أعلن أنه قد قام بإرسال خطاب إلى وزير النقل والمواصلات “هشام عرفات” يوضح فيه عن طريق عرض بالأرقام الزيادات المقترحة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد، وأضاف أن السبب في إدراج زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد هو أن الهيئة تتعرض لخسائر كبيرة منذ أن تم تحرير سعر الجنيه المصري إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والوقود.

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وقد جاء في الجدول الذي قام بإعداده رئيس قطاع الموازنات والتشغيل في وزارة النقل والمواصلات، وقام بإرساله إلى وزير النقل والمواصلات وجاء فيها الأسعار المقترحة كالتالي القطارات المميزة من القاهرة إلى بنها بدل من ثلاثة جنيهات يتم زيادتها إلى سبعة جنيهات ونصف، وتذاكر الدرجة الأولى المكيف من محافظة القاهرة إلى محافظة بنها بدلا من ثلاثة وعشرين جنيه تكون سبعة وعشرين جنيه وستين قرشاً.

أما بالنسبة إلى تذاكر الدرجة الثانية المكيفة من القاهرة إلى خمسة عشر جنيه إلى ثمانية عشر جنيه، أما بالنسبة إلى أسعار تذاكر القطارات المميزة من القاهرة إلى قويسنا فبدل من أربعة جنيهات يتم زيادتها إلى عشرة جنيهات، أما بالنسبة إلى أسعار تذاكر الدرجة الأولى المكيفة من القاهرة إلى قويسنا فبدلا من سعرها ستة وعشرين جنيه ليتكون سعرها إلى واحدة ثلاثين جنيه وعشرين قرشاً، أما بالنسبة إلى أسعار تذاكر الدرجة الثانية المكيفة من القاهرة إلى قويسنا ليصبح سعرها عشرين جنيه وأربعين قرش بدلاً من سبعة عشر جنيهاً.

أما بالنسبة إلى أسعار تذاكر القطارات المميزة من القاهرة إلى بركة السبع فبدل من أربعة جنيهات تصبح عشرة جنيهات، أما بالنسبة تذاكر الدرجة الأولى المكيفة من القاهرة إلى بركة السبع تكون خمسة وثلاثين جنيه بدلاً من تسعة وعشرين جنيه، أما تذكر الدرجة الثانية فتكون واحد وعشرين جنيه وستين قرشاً بدلا من ثمانية عشر جنيه.

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