الدولة تتحمل مخصصات التأمين الصحي وحجم الموازنة العامة يتجاوز 1.5 تريليون جنيه

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قامت وزارة المالية بالإعلان عن بدء جميع المشاورات الهامة والخاصة بجميع الإعدادات المختصة بالموازنة العامة للدولة وهذا يكون للعام المالي الحالي 2018/2019، ومن المتوقع أن تتجاوز الموازنة العامة حوالي 1.5 تريليون جنيه ويكون مقارنة بنحو حوالي 1.21 تريليون جنيه مصري وهم مخصصين للموازنة العامة الحالية وتقدم بزيادة يصل قدرها لحوالي 19.3%.

جديراً بالذكر أيضاً أن أحد المصادر الهامة أكدت أن العديد من الأولويات الهامة والخاصة بالموازنة الحديثة تزيد نسبة النمو بها، وهذا يكون لرفع جميع المعدلات الهامة والخاصة بالتشغيل وتعمل على الحد من البطالة وتخفيف جميع المعدلات الخاصة بالعجز، وهذا يكون من خلال الإسهام في تخفيض جميع المعدلات الخاصة بالتضخم وزيادة الاستثمارات الحكومية الذي يتم تمويلها من خلال الموازنة.

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وهذا يكون بالاضافة لخفض العديد من المستويات الخاصة بـ العجز والدين العام ويتم العمل عن طريق ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات، والحكومة المصرية تحرص دائماً على الاستمرار في تقديم جميع التوسعات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، وهذا يكون بهدف تحسين جميع المستويات المعيشية الخاصة بالمواطنين المصرية، وتختص بجميع أصحاب الدخول البسيطة والأقل دخلاً.

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ويكون هذا من خلال زيادة جميع المخصصات الموجهة لجميع البرامج الخاصة بالحماية في الموازنة العامة والجديدة، والمناقشة الخاصة بإعداد الموازنة العامة قد بدأت منذ نهاية عام 2017 في العديد من الجهات الهامة والمتواجدة ضمنها، ويتم تقديم الإيرادات الخاصة بها والانتقال بعد ذلك للوضع الخاص بجميع الخطوط العامة موازنتها، وهذا للبحث عن جميع الاحتياجات والمناقشات الخاصة بها.

يذكر أيضاً أنه يتم وضع تصور نهائي وهو الخاص بجميع الاحتياجات التمويلية الخاصة بها للعام المالي الجديد، ويتم البدء في مناقشة هذا على مستوى جميع الجهات أو الوزارات ووضع جميع المشروعات القانونية الخاصة بالموازنة العامة، وتناقش داخل مجلس الوزراء وهذا قبل تحويلها إلى رئيس الجمهورية، وهذا من خلال فترة الانتقالات الخاصة بالمرحلة النهائية من خلال احالتها لمجلس النواب ويتم مناقشتها قبل يوم 31 مارس 2018.

كما أن مشروع التأمين الصحي الجديد يتعلق بالموازنة العامة وسوف يتم إدراج جميع مخصصاتها تدريجياً داخل الموازنة الجديدة، ويكون طبقاً لقيمة ما تتحمله الدولة وهذا يكون وفقاً للبرنامج الزمني والمكاني الخاص بتطبيق جميع المشروعات، وسوف ينطبق هذا على جميع أنحاء الجمهورية بشكل تدريجي ويكون هذا بجانب وضع جميع المخصصات الهامة والأساسية للصحة وتعتمد في الموازنة العامة للدولة.