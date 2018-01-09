“البورصة المصرية” ترتفع خلال تعاملات يوم الثلاثاء عند 15159,37 نقطة

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع مؤشر سوق المال المصري خلال بداية تعاملات اليوم الموافق التاسع من شهر يناير الجاري حيث سجل مؤشر “إيجي إكس 30” ارتفاع بنسبة مئوية تصل إلى 0,93 في المئة مسجلاً حوالي 15091,5 نقطة، أما مؤشر “إيجي إكس 50” فقد سجل أيضا ارتفاعاً بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,57% مستقراً عند حد 2599 نقطة، أما مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” فقد سجل أيضا ارتفاع بنسبة مئوية تقدر بنحو 0,12% عند مستوى 833,5 نقطة.

أما بالنسبة إلى مؤشر “إيجي إكس 100” فقد ارتفعت بنسبة مئوية تصل إلى 0,24% مسجلا 1981,7 نقطة، أما مؤشرات سوق المال المصري خلال منتصف فترة التعاملات فقد سجلت ارتفاع مدفوع بقوة عمليات الشراء من المتعاملين الأجانب في سوق المال المصري مما أدي إلى ميل تعاملات العرب وكذلك المصريين إلى البيع.

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وارتفع مؤشر سوق المال المصري “إيجي إكس 30” بنسبة مئوية بلغت 1,49% خلال فترة منتصف التعاملات المالية التي تمت اليوم، أما بالنسبة إلى مؤشر البورصة إكس 50 فقد سجل ارتفاع أيضا يقدر بنحو 1,25%، أما مؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل وثبة مرتفعة بنسبة 0,87%، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة الذي يسمى “إيجي إكس 70 ” بنسبة مئوية تصل إلى 0,32%، أما بالنسبة لمؤشر إيجي إكس 100 فقد ارتفع بنسبة 0,55%، قد تراجع مؤشر “بورصة النيل” بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,02%.

فيما واصلت سوق المال المصري في تحطيم أرقام قياسية لليوم الثالث بعد أن تم إغلاق التعاملات المالية التي استمرت خلال اليوم الموافق الثلاثاء التاسع من شهر يناير الجاري بسبب دعم عمليات الشراء التي استمرت بصورة كبيرة وقوية على صناديق الاستثمار، ومؤسسات الاستثمار، وخصوصاً من قبل الأجانب، ليسجل المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري أعلى مستوى له، كما تم تسجل أسمال للسوق المصري بأعلى مستوى له.

أما بالنسبة إلى رأس مال سوق المال المصري فقد ربح راس مال أسهم الشركات المسجلة في السوق المالية بقيمة 5,4 مليار جنيه مصري، لتصل إلى 840,7 مليار جنيه مصري بعد تداولت كلية سجلت 1,4 مليار جنيه مصري.

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