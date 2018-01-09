“وزيرة الاستثمار” تعلن “قانون الإفلاس” يعمل على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

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تابع موقع مصر 365 موافقة البرلمان المصري اليوم على مبدأ “قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس” خلال حضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور “سحر نصر” والتي أكدت أن المنهج الحكومي يهدف إلى تقديم حزمة من التشريعات التي تشمل على الإصلاحات الاقتصادية بما يضمنه “قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس”.

وقد أعلن الدكتور “سحر نصر” على تقديمها للشكر للبرلمان المصري ولجنة الشؤون التشريعية بسبب قيامهم ببذل جهد كبير من أجل العمل على إنهاء مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس”، وأكدت على أن أي نظام اقتصادي يتميز بالكفاءة لابد أن يتميز بأمرين وهما سهولة الدخول إلى السوق الاقتصادية والعمل على توفير الضمانات اللازمة لضمان سهولة الخروج من السوق.

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وقد أعلن البرلمان المصري على موافقته على “قانون الاستثمار” مما ضمن على سهولة الدخول إلى الأسواق المصرية والعمل على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بسهولة الدخول إلى السوق المصري، وأشارت الدكتورة “سحر نصر” أن اليوم البرلمان المصري يكمل الحلقة الاستثمارية من أجل تسهيل خروج المستثمر من السوق المصري مع ضمان الحفاظ على حقوقه والحفاظ على السوق الاستثماري نفسه في الدولة المصرية.

وقد أعلنت الدكتورة “سحر نصر” أن أحكام الإفلاس كانت دائم تعد مصدر من مصادر التقييم السلبي في جمهورية مصر العربية في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، وأشارت أن اليوم سوف يتم الانتهاء من ذلك عن طريق مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الذي قامت الحكومة المصرية ببذل مزيد من الجهد الصدق والجاد من أجل أن يوافق البرلمان المصري على هذا القانون.

وقد أعلن الدكتور “سحر نصر” أن مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان سوف يساهم في العمل على تحسين ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات الدولية، وبيئة الاستثمار والأعمال، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يوم البنك الدولي بإصداره، وأوضحت أن مشروع القانون يعد على تبسيط جميع الإجراءات وتحقيق العدالة وتحقيق الحماية للتاجر حسن النية وحماية غيره إلى جانب حماية السوق المصري، ودعت الوزيرة في النهاية جميع أعضاء البرلمان المصري من أجل الموافقة على مشروع القانون.

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