أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 10/1/2018 فى الأسواق المصرية

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جاء في أحدث التحديثات الرسمية الصادرة بشأن أسعار الحديد والاسمنت في مصر أنه قد شهدت أسواق البناء والتعمير خلال الأونة الأخيرة حالة من الثبات في عمليات البيع والشراء التي قد حددت اليوم، حيث استقرت أسعار الحديد وأسعار الأسمنت مقارنة بما سجلته من أسعار يوم امس والأيام الماضية وسط حالة من السكون المؤقت داخل بعض الشركات المنتجة وتخوفات من قبل المهتمين بسوق البناء وأخر تحديثات سعر الحديد و سعر الاسمنت من سعر الطن فيهم في الفترة المقبلة.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

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أسعار الحديد والاسمنت الآن في الأسواق المصرية:

أكدت التصريحات أن سعر الاسمنت في مصر قد شهد خلال تعاملات اليوم حالة من الثبات المؤقت والتي تخالف نظامه الماضي في تعاملاته داخل السوق المحلي بعد موجة كبيرة من الارتفاعات والانخفاضات التي قد شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية وتأكيدات الخبراء على أنه لا يوجد مبررات كافية لها كما أن الشركات المنتجة لم تصدر حتي الآن أي تصريحات مفسرة عن أسس تغيرات الاسعار التي أصبحت شبه يومية داخل سوق البناء والتعمير في جمهورية مصر العربية.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 955 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 980 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 923 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 903 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 918 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 930 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 903 جنيه أسمنت العريش العسكري 908 جنيه أسمنت سيناء سيناء 908 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 938 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 938 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 938 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 920 جنيه السويدي السويدي 943 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 913 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 903 جنيه

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أو “اقتصاديون” يتوقعون زيادة اسعار العقارات بسبب زيادة أسعار الأسمنت والحديد

سجلت المؤشرات الرسمية اليوم استقرارا آخر حول سعر الاسمنت المخلوط والذي يعد ضمن منتجات الاسمنت التي يتم استخدامها داخل سوق البناء والتعمير في الأسواق المصرية وسط تخوفات من وجود ارتفاع جديد في الأيام المقبلة.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

وعن سعر الأسمنت الأبيض داخل الحدود المصرية قد أكدت مؤشرات أسعار سوق البناء والتعمير أنه قد شهد ثبات قوي حتي الآن فى سعر الطن فيه، حيث لم يتغير سعر الاسمنت الأبيض بشكل نهائي في مختلف أسعاره داخل الأسواق خلال سلسلة التذبذب التي عاشتها أسواق البناء والتعمير على مدار الأيام الماضية، ويشهد له الجميع بثباته الكبير بالأسواق.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 850 جنيه

وبالنسبة إلى سعر الأسمنت المقاوم قد شهد في تعاملاته الاقتصادية استقرار مؤقت اليوم مقارنة بغيره من أسعار الأسمنت المقاوم والتي قد أعلنت عنها الأسواق خلال الأيام السابقة.