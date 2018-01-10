أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 10/1/2018 فى الأسواق المصرية

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 10/1/2018 فى الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت فى مصر

جاء في أحدث التحديثات الرسمية الصادرة بشأن أسعار الحديد والاسمنت في مصر أنه قد شهدت أسواق البناء والتعمير  خلال الأونة الأخيرة حالة من الثبات في عمليات البيع والشراء التي قد حددت اليوم، حيث استقرت أسعار الحديد وأسعار الأسمنت مقارنة بما سجلته من أسعار يوم امس والأيام الماضية وسط حالة من السكون المؤقت داخل بعض الشركات المنتجة وتخوفات من قبل المهتمين بسوق البناء وأخر تحديثات سعر الحديد و سعر الاسمنت من سعر الطن فيهم في الفترة المقبلة.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
.

أسعار الحديد والاسمنت الآن في الأسواق المصرية:

أكدت التصريحات أن سعر الاسمنت في مصر قد شهد خلال تعاملات اليوم حالة من الثبات المؤقت والتي تخالف نظامه الماضي في تعاملاته داخل السوق المحلي بعد موجة كبيرة من الارتفاعات والانخفاضات التي قد شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية وتأكيدات الخبراء على أنه لا يوجد مبررات كافية لها كما أن الشركات المنتجة لم تصدر حتي الآن أي تصريحات مفسرة عن أسس تغيرات الاسعار التي أصبحت شبه يومية داخل سوق البناء والتعمير في جمهورية مصر العربية.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح955 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس980 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير923 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة903 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري918 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص930 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان903 جنيه
أسمنت العريشالعسكري908 جنيه
أسمنت سيناءسيناء908 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس938 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة938 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان938 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف920 جنيه
السويديالسويدي943 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي913 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله903 جنيه
.

اقرأ ايضًا.. تعرف على مدى تأثر سوق العقارات في 2018 بارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

أو “اقتصاديون” يتوقعون زيادة اسعار العقارات بسبب زيادة أسعار الأسمنت والحديد

سجلت المؤشرات الرسمية اليوم استقرارا آخر حول سعر الاسمنت المخلوط والذي يعد ضمن منتجات الاسمنت التي يتم استخدامها داخل سوق البناء والتعمير في الأسواق المصرية وسط تخوفات من وجود ارتفاع جديد في الأيام المقبلة.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
.

وعن سعر الأسمنت الأبيض داخل الحدود المصرية قد أكدت مؤشرات أسعار سوق البناء والتعمير أنه قد شهد ثبات قوي حتي الآن فى سعر الطن فيه، حيث لم يتغير سعر الاسمنت الأبيض بشكل نهائي في مختلف أسعاره داخل الأسواق خلال سلسلة التذبذب التي عاشتها أسواق البناء والتعمير على مدار الأيام الماضية، ويشهد له الجميع بثباته الكبير بالأسواق.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان850 جنيه
.

وبالنسبة إلى سعر الأسمنت المقاوم قد شهد في تعاملاته الاقتصادية استقرار مؤقت اليوم مقارنة بغيره من أسعار الأسمنت المقاوم والتي قد أعلنت عنها الأسواق خلال الأيام السابقة.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم980 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار970 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر965 جنيه
السويديالسويدي المقاوم970 جنيه
.