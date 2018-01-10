مع ارتفاع الأسعار: تعرف علي أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء

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أعلن وزير الكهرباء، أنه سيتم رفع أسعار الكهرباء خلال شهر يونيو المقبل، لذلك فإن المواطنون يرغبون في التقليل من استهلاك الكهرباء، حتى لا يرغمون على دفع فواتير بقيمة باهظة، حيث أكد وزير الكهرباء علي أنه يجب علي الكثير من المواطن التقنين في استهلاكه الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم.

هناك أجهزة عديدة ترفع من استهلاك الكهرباء، وقامت بعض المصادر المسؤولة بالكشف عنها من أجل مساعدة المواطنين في ترشيد الاستهلاك بشكل عام، والتي على راسها التكييف، حيث أنه من الأجهزة التي يتم تشغيلها طوال العام، وفي كل فصول السنة، ويوجد في معظم المنازل والشركات، والمكاتب، والمستشفيات، والتكييف من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بطريقة كبيرة للغاية، لذلك يجب ترشيد الاستهلاك عند استخدامه، ويجب ضبط المؤشر على درجة حرارة منخفضة.

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تعتبر السخانات الكهربائية من أشد الأجهزة التي تستهلك الكهرباء، وهناك العديد من الخبراء ينصحون تقليل الاستهلاك في السخانات، وعندما يتم ضبطه لتسخين المياه يفضل أن يكون على درجة حرارة منخفضة، حتى لا ينتهي العمر الافتراضي للسخانات بسرعة.

الغسالات من الأجهزة الكهربائية التي تستهلك كهرباء ومياه أيضاً بشكل كبير، وخاصة الغسالات الأتوماتيك، لذلك يجب اختيار الغسالات التي تعمل على توفير الطاقة والكهرباء، ولابد من فصل الكهرباء عن الغسالة عندما ينتهي الشخص من الاستخدام.

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هناك العديد من الأجهزة الخاصة بالتكنولوجيا، تستهلك الكهرباء بصورة كبيرة، ومنها الكمبيوتر، و”الراوتر” الخاص بالإنترنت، وهذه الأجهزة توجد أيضاً في المنازل والشركات، والمكاتب، فيجب التقليل من الاستهلاك في الكهرباء من خلال غلق جميع الأجهزة في حالة عدم استخدامها.

هو من الأجهزة التي توجد في العديد من الأماكن سواء في المنازل، أو الشركات، والكافيهات، وهو أيضاً من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بطريقة كبيرة جداً، ويؤدي إلى رفع قيمة فاتورة الكهرباء، خاصة عند استخدامه باستمرار.

أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء أن الزيادة التي يتم تطبيقها على فاتورة الكهرباء، هي زيادة محدودة، ولكن من يكتشف أن هناك زيادة كبيرة جداً بطريقة غير معتاد عليها، فعليه أن يتقدم بشكوى لوزارة الكهرباء من أجل معرفة السبب سواء عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء، أو عن طريق شركة الكهرباء.