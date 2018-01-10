“هيئة الأوراق المالية الأمريكية” تجمد أسهم شركة UBI المستخدمة للبلوكشين

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إس إي سي” حيث أعلنت عن وقف تداول أسهم “البولكشين” لشركة يو بي آي والتي مقرها في “هونج كونج”، وسوق تشهد شركة يو بي آي التي أعلنت عنها Bloomberg أنها تعمل في مجال تطوير النظم التي تتبع المنتجات باستخدام تقنية البلوكشين.

وتم تجميد تداول أسهم شركة يو بي آي في صباح اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى يوم الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018، تبعا للبيان الصادر عن منظمي الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقد أعلنت “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أس إي سي” أنه تعتزم أن يتم إيقاف تداول شركة يو بي آي بسبب العديد من التساؤلات حول إيداعاتها العامة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى نشاط السوق حول أسهم شركة يو بي آي، حيث شهد قفزة مرتفعة جداًّ في الأسعار تبلغ أكثر من 2,000% خلال العام السابق 2017 تبعا للبيانات الاقتصادية من قبل mark watch.

وقد جاء في تقرير “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إس إي سي” التالي “لقد علقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تداول الأوراق المالية في UBIA للأسباب التالية أولاً لوجود تساؤلات لدى الهيئة منذ شهر سبتمبر لعام 2017 على الأقل حول دقة حسابات UBIA وإيداعتها المتعلقة بالعمليات التجارية للشركة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بسبب قلقها من وجود نشاط سوقي غير عادي وغير مفسر في أسهم الشركة من الفئة أ منذ شهر نوفمبر السابق من عام 2017 على الأقل”.

وبعد أن تم تجميد أسهم شركة UBI Blockchain لتعد بذلك هي أحد شركة يتم تجميد جميع أسهمها من قبل “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إس آي سي”، ويجدر هنا الإشارة أنه خلال الأشهر القليلة السابقة قد أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمر بإيقاف تداولات بعض من الشركات الأخرى بسبب إثارة العديد من الأسئلة حول صحة بيانات صادره إليها وقد تكون هذه التحركات رد فعل لتلك الموجة من الاهتمام بانتشار المستثمرين في الشركات والتي تعمل في التكنولوجيا الحديثة المعروفة باسم “البلوكشين”.

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