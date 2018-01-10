“التعبئة والإحصاء” انخفاض تضخم الأسعار بنسبة 21,9% في ديسمبر

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تابع موقع مصر 365 إعلان “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” في جمهورية مصر العربية اليوم الموافق الأربعاء العاشر من شهر يناير الجاري حيث صرح أن التضخم الاقتصادي السنوي للأسعار في الأسواق المصرية للمستهلكين قد انخفض خلال شهر ديسمبر السابق بنسبة تصل إلى 21,9% إذا ما تم مقارنتها بالأسعار خلال شهر السادس والعشرين من شهر نوفمبر السابق من عام 2017.

وقد سجلت معدلات التضخم الاقتصادي في أسعار السلع والخدمات ارتفاع إلى مستوى قياسي خلال شهر يوليو السابق بسبب خفض نسبة الدعم عن قطاع الطاقة والوقود من قبل الجهات المسؤولة في الحكومة المصرية.

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وقدح أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات التضخم الاقتصادي على أساس تراجع وتيرة التضخم الاقتصادي في أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المستهلكين في الدولة المصرية للتحول إلى -0,2% من 1% خلال شهر نوفمبر من العام السابق 2017.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية والتي تعتمد بشكل كبير على الواردات داخل الأسواق التجارية قد أعلنت خلال شهر نوفمبر من عام 2016 عن تعويم سعر صرف الجنيه المصري مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة المصرية بشكل كبير منذ ذلك الوقت ليخسر أكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي.

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدلات التضخم الاقتصادي عن شهر ديسمبر السابق لعام 2017 بنسبة 0,2% ليسجل 266,8 نقطة، وهو أقل مستوى للتضخم الاقتصادي منذ شهر نوفمبر من عام 2015، وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات التضخم خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام السابق 2017 قد سجلت 30,7% إذا ما تم مقارنتها مع عام 2016.

وأشار الجهاز في نشرته التي تصدر شهرياً أن معدلات التضخم السنوية قد زادت لتصل إلى 22,3% إذا ما تم مقارنتها مع شهر ديسمبر من عام 2016، وأظهر التقرير أن أسعار الشراب والطعام في الأسواق المصرية قد تراجعت خلال شهر ديسمبر 2017 بنسبة تصل إلى 0,4%، في حين ارتفعت بنسبة 25,3% إذا ما تم مقارنتها مع شهر ديسمبر من عام 2016.

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