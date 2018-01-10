تعرف على قروض السيارات المستعملة في البنوك المصرية

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تابع موقع مصر 365 المنافسة القائمة بين عدد من البنوك المصرية على تقديم قروض للسيارات المستعملة بعد أن ابتعد العديد من العملاء عن تقديم طلبات قروض على السيارات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار منذ أن تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقد قررت الجهات المسؤولة في الدولة المصرية من تعويم الجنيه في شهر نوفمبر لعام 2016، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السيارات التي يتم استيرادها من الخارج بنسبة تجاوزت المائة في المئة بسبب استيراد السيارات من الخارج إلى جانب استيراد مكونات السيارات التي يتم تجمعها داخل الدولة المصرية فقط.

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وتختلف شروط البنوك في الحصول على قروض السيارات المستعملة بسبب اختلاف برامج التمويل، وعلى حسب مهنة المتقدم للاستفادة من القرض، ويعرض موقع مصر 365 شروط قروض تمويل السيارات المستعملة في عدد من البنوك العاملة في السوق المصري مختلفة.

أولاً بنك مصر يقدم بنك مصر قرض تمويل للسيارات المستعملة إلى العميل الذي يملك شهادة ادخارية للبنك فقط، والقرض المتاح من بنك مصر يكون بفائدة تتراوح ما بين اثنين إلى أربعة في المئة على فائدة الشهادات الادخارية، ويقدم بنك مصر تمويل بنسبة تصل إلى 100% من إجمالي قيمة السيارات المستعملة بشرط أن يتم السماح بقيمة الشهادة الادخارية التي يغطي قيمتها ويبلغ مدة سداد القرض مدة خمسة سنوات.

ومن شروط بنك مصر في الحصول على قرض للسيارة المستعملة إلا يزيد سن العميل عن ستين أو خمسة وستين عاماً من أخر قسط لسداد القرض، ويطلب بنك مصر من العميل الراغب في الحصول على قرض السيارة المستعملة تقديم عرض أسعار للسيارات من معارض السيارات، ثم يقوم العميل بالتوقيع على سحب قيمة الشهادة الادخارية حتى الانتهاء من سداد قيمة القرض.

ويشترط أيضا بنك مصر على تقديم إيصال كهرباء أو غاز أو بطاقة الرقم القومي أو المياه على أن يقوم العميل بسداد قيمة واحد في المئة من المصاريف الإدارية من إجمالي قيمة قرض السيارة.

ثانياً بنك القاهرة أتاح أيضا تقديم قروض تمويل للسيارة المستعملة للموظفين في القطاع العام أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة أو بضمان الاوعية الادخارية للعميل، ويقدم القرض قيمة تمويل للسيارة المستعملة يصل إلى خمسمائة ألف جنيه مصري من أجمال يثمنه، وتصل فترة السداد إلى خمسة سنوات، ويحدد بنك القاهرة قيمة المصاريف الإدارية على قرض السيارة المستعملة بقيمة اثنين في المئة من قيمة القرض الذي يزيد عن مائة ألف جنيه مصري، واثنين ونصف في المئة من إجمالي قيمة القرض الأقل من مائة ألف جنيه، ويشترط ألا يزيد عمل العميل عن خمسة وستين في المئة.

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