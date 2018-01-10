“مطار القاهرة” يطلب حل مشكلة السياح في الحصول على تأشيرات الدخول بالجنيه

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تابع موقع مصر 365 حالة التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في الوقت الراهن من المشكلة التي توجه جميع السائحين الأجانب عند وصولهم إلى الأراضي المصرية مع بعض من البنوك العاملة في مطار القاهرة الدولي بسبب “طوابع التأشيرات” والتي يتم من خلالها الحصول على الدولارات الأمريكية أو ما يعادلها من العملات الصعبة الأخرى لصالح وزارة الخارجية المصرية تبعاً للتعليمات الواردة في هذا الشأن.

وأوضح مجموعة من العاملين في مطار القاهرة الدولي من شكوى العديد من السياح الأجانب من البنوك التابعة إلى الحكومة المصرية وخصوصا العاملتين في صالة وصول الركاب صالة رقم اثنين وصالة رقم ثلاثة والتي ترفض أن تقوم ببيع قيمة طوابع التأشيرات لدخول السياح الأجانب بالجنيه المصرية، ويصرون على تحصيلها مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من أن السياح قد لا يملكون قيمة التأشيرات بالدولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

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ويلجأ بعض من السائحين إلى القيام بسحب المبالغ التي تساوي قيمة التأشيرة بالعملة المصرية “الجنيه” من ماكينات الصراف الآلي المتواجدة في صالة الوصول في مبنى الركاب الصالة رقم اثنين والصالة رقم ثلاثة، ولكن بعض البنوك ترفض قبول قيمة التأشيرات بالجنيه المصري، وهناك العديد من الشكاوى الرسمية التي تقدم بها السياح الأجانب بهذا الشأن إلى المسؤولين في مطار القاهرة الدولي.

وعلى الرغم من قيام السائحين بسحب المبالغ النقدية بقيمة الجنيه المصري من خلال ماكينات الصراف الآلي والتي يتم خصم قيمة التي قام السائح سحبها بالدولار الأمريكي وليس بالعملة المصرية بالإضافة إلى حساب البنك صاحب ماكينة الصراف الآلي بالدولار.

وقام الجهات المسؤولة في مطار القاهرة الدولي من طرح هذه المشكلة التي توجه العديد من السائحين لدى وصوله إلى الدولة المصرية من أجل إيجاد حل لها بالتعاون مع بعض البنوك وكذلك الجهات المتخصصة في هذا الشأن وفي قائمتها “وزارة الخارجية المصرية” وبيع قيمة طوابع التأشيرات مقابل العملة المصرية “الجنيه” إلى السائحين الأجانب الذي لا يملكون قيمتها بالعملة الصعبة أو الدولار، ليتم سحبها من ماكينات الصراف الآلي المتواجدة في المطار، ويأتي هذه الخطوة في الحرص على جذب السياح إلى الدولة المصرية وليس العكس.

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