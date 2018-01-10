الإحصاء تعلن عن قائمة السلع الغذائية التي تراجعت أسعارها مؤخرا

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جاء فى البيان الصادر من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن السلع الغذائية فى مصر، والذي قد صدر خلال اليوم الأربعاء، أنه قد تراجع داخل الأسواق المصرية خلال تعاملاتها أسعار 7 سلع غذائية.

ورد في بيان هيئة الإحصاء أنه قد تراجع بشكل كبير أسعار بعض السلع داخل الأسواق خلال شهر ديسمبر الماضي، وقد تم ذلك مقارنة بما ورد من اسعار خلال شهر نوفمبر، ليترتب على ذلك انخفاض معدلات التضخم في البلاد بشكل كبير.

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وقد أعلن جهاز الإحصاء في البيان الرسمي الصادر خلال اليوم الاربعاء، أنه قد تراجع الرقم القياسي المقرر داخل الأسواق المصرية بشكل عام لأسعار المستهلكين خلال هذه الفترة من العام الماضي وتحديدًا شهر ديسمبر، حيث بلغ مقدار هذا التراجع إلى نحو 0.2% وذلك جاء مقارنة بما ورد من أرقام وحسابات متعلقة بشأن شهر نوفمبر الماضي، والتي تراجعت بدورها بمقدار 1% خلال الشهر السابق له.

وقد أكد بيان جهاز الإحصاء أنه قد واصل معدل التضخم السنوي لهذه السلع تراجعه طبقا لقراءة المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ وذلك بالنسبة إلى الشهر الثاني خلال شهر ديسمبر الماضي على التوالي، حيث سجل المؤشر طبقا للتصريحات نسبة 22.3% من أجل إجمالي قيمته على مستوي الجمهورية، وقد كان ذلك مقابل 26.7% والتي قد سجلها خلال شهر ديسمبر.

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كما سجل المؤشر حوالي 31.7% وذلك خلال شهر أكتوبر، حيث أكد الخبراء أن السبب في ذلك يرجع إلى فترة الأساس بالإضافة إلى أسعار الفائدة البنكية المرتفعة هذا بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية التي قد أعلن عنها بالنسبة إلى المواطنين.

وبالنسبة إلى أسعار السلع التي قد شهدتها هذه الفترة والتي قد انخفضت طبقا لتصريحات الإحصاء أن هذه السلع هي كالتالي: