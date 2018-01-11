ارتفاع أسعار الذهب بمصر بعد أن ارتفع سعره عالميا

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ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي ارتفاعا ملحوظا بعد استقرار اسعار الذهب خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب تأثرها بارتفاع سعر المعدن عالميا حيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال الأربع أشهر الأخيرة.

وأكد سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية المهندس نادى نجيب، من خلال تصريح لوكالة بأن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع عما كان سعره حيث وصل سعره اليوم إلى 647 جنيه مقابل سعر 644 جنية.

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وعلق ايضا علي ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 18، حيث ذكر بأن سعره وصل إلي نحو 555 جنيه خلال تعاملات اليوم، وذكر أن جرام الذهب عيار 24 وصل إلي سعر 741 جنيها، وأكد أن سعر الجنية الذهب ارتفع ايضا خلال تعاملات اليوم ووصل الي 5176 حينها.

واكد نادى نجيب بأن أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ارتفعت بنحو 3 جنيهات في اسعار الجرامات وذلك متأثرا بارتفاع أسعار المعدن عالميا و وصوله الي أعلى مستوى له في 4 أشهر.

ويذكر أن أسعار الذهب قفزت إلى أعلى مستوى له خلال الأربع اشهر الأخيرة وذلك بسبب هبوط الدولار إلى أدنى مستوى له خلال الست اسابيع الأخيرة مقابل العملات الأخيرة أمثال العملة اليابانية وأمام عملة اليورو، وبحسب وكالة رويترز التي تؤكد أن سعر الدولار تؤثر بالعملات الأخرى مما جعل الأصول المقومة بالعملة الأمريكية ترتفع وادى الى ارتفاع عوائد السندات.

ويذكر أن سعر الدولار هبط ووصل الي 1.2% مقابل الين وذلك بحسب اتجاه بنك اليابان المركزي التي قام لتقليص سعر الدولار من السندات الحكومية طويلة الأجل في وقت سابق من هذا الأسبوع، الأمر الذي أدى إلى وضع العملة الأمريكية الدولار علي مسار الهبوط الأكبر للعملة لمدة يومين علي 8 اشهر الأخيرة.

وبحسب توقيت جرينتش خلال الأعوام 07:08 ذكر أن سعر الفورى الذهب ارتفع الي 0.9% ووصل إلى 1324.4 دولار سعر الأوقية حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر عند بسعر 1326.6 دولار للأوقية.

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