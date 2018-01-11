تعرف على الحقيقة الكاملة وراء تحريك أسعار الخبز والبنزين

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بعد تردد العديد من الشائعات حول ارتفاع أسعار الخبز والبنزين وهذا ما اصاب المواطنين بحالات من الغضب الشديد، وذلك بسبب الارتفاع الدائم في الأسعار والذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة والذي أثر على العديد من المواطنين بالسلب، وهم لا يريدون أي زيادة في الأسعار في هذه الفترة.

لذلك خرج وزير المالية الدكتور عمرو الجرحي عن صمته وتحدث قائلاً إن الدولة تتحمل أعباء كثيرة وهي تنفق على رغيف الخبز ما بين 55 قرشاً إلى 60 قرشاً، ويتم بيعه بعد ذلك للمواطن بسعر 5 قروش فقط لمن يحمل البطاقة التموينية، أما من لا يحمل بطاقة تموينية فيتم بيع رغيف الخبز له بـ60 قرشاً.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن وزير المالية أكد خلال مداخلة هاتفية له خلال إحدي البرامج المذاعة على قناة “تن الفضائية”، أن مجلس الوزراء يدرس ويناقش حالياً جميع المعطيات الخاصة بتحريك سعر رغيف الخبز، وهذا لأن الدولة المصرية تتحمل أعباء اضافية لإنتاج رغيف الخبز وتقديمه للمواطنين.

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وأكد على أن لا يتوفر حتى الآن صدور أي قرارات نهائية بشأن أسعار رغيف الخبز سواء تم الموافقة على ارتفاع سعره أو يظل كما هو، وتم التأكيد على أنه يتم العمل من أجل تنقية البطاقات التموينية وبطاقات رغيف الخبز ما زالت مستمرة حتى الآن، ويتم العمل عليها من أجل وصول الدعم المستحق لجميع المواطنين المصريين.

يذكر أيضاً أنه تم تداول العديد من الأخبار في الآونة الأخيرة بشأن تسريح موظفي الجهاز الإداري في الدولة، وقام وزير المالية بنفي كل ما تردد وأكد على أنها مجرد شائعات وأن جميع الموظفين يعملون كما هم، وأشار إلى أنه لا يتم تسريح أي موظف حكومي إلا بعد استكمال مدته كاملة لحين خروجه على المعاش.

أما عن أسعار البنزين وفيما يتعلق بأرتفاع وتحريك أسعاره أكد الوزير على أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لتحريك وارتفاع أسعار البنزين، وذلك لأن أسعار البنزين ارتفعت منذ فترة قريبة ولكنهم في الفترة الحالية يقومون بدراسة هذه المؤشرات الهامة والخاصة بزيادة وارتفاع أسعار رغيف الخبز والبنزين ويبحث دائماً عنها جميع المواطنين.