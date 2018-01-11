وزارة التموين تقدم بشرى سارة لجميع المواطنين بشأن انخفاض أسعار اللحوم

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في ظل الارتفاع الهائل لأسعار اللحوم والدواجن الذي تشهدها جميع الأسواق حالياً، يبحث جميع المواطنين حالياً عن اسعار السلع المخفضة وعلى رأسها اللحوم والدواجن وهذه المنتجات، وذلك لأن اسعارها في جميع الأسواق المصرية ارتفعت كثيراً عما كانت عليه من قبل.

لذلك قامت وزارة التموين بزف وتقديم بشرى سارة لجميع المواطنين المصريين، حيث أشار السيد ممدوح رمضان وهو يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن أسعار جميع اللحوم سوف تشهد انخفاضاً كبيراً خلال الفترة القادمة، وهذا حتى يتم إرضاء جميع المواطنين المصريين الذين يريدون شراء اللحوم بأسعار منخفضة.

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جديراً بالذكر أيضاً أنه بعد انخفاض معدل التضخم خلال الفترة السابقة سوف تصل إلى 22% بدلاً من 26% خلال العام السابق، وهذا ما يبحث عنه جميع المواطنين المصريين في كل مكان نظراً للارتفاع الهائل الذي سجلته اللحوم خلال الأيام السابقة، ويتم بيعها في الأسواق بأسعار جنونية ومرتفعة جداً وهذا أصاب المواطنين بحالة من الاستياء الشديد.

يذكر أيضاً أن المتحدث بأسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أكد على أن انخفاض معدل التضخم سوف يؤدي في نهاية الأمر إلى انخفاض أسعار الخضروات واللحوم لأدنى مستوياتها منذ فترة طويلة، وسوف يتم تقديم هذه السلع بأسعار مخفضة وتكون في متناول يد جميع المواطنين.

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وتعتبر هذه من أهم القرارات الاقتصادية الذي يتم اتخاذها خلال الأيام القادمة وتطبيقها بجميع الأسواق، وذلك بسبب معاناه العديد من المصريين الذين يشتكون مراراً وتكراراً من الأسعار المبالغ فيها، وهذا القرار يتم تطبيقه بسبب انخفاض معدلات التضخم وهي الذي تؤثر كثيراً على السوق المصري ويساعد في اتخاذ وتقديم الكثير من القرارات الهامة.

وسوف تبدأ أسعار اللحوم البلدي إلى قرابة الـ100 جنيه للكيلو بدلاً من سعرها الحالي الذي سجل 150 جنيهاً للكيلو في الوقت الحالي، وهذا الأمر يعني انها سوف تنخفض أسعارها بمقدار 50 جنيه، وسوف تستقر أسعار اللحوم السودانية عند 85 جنيهاً للكيلو الواحد داخل جميع المجمعات الاستهلاكية.

وهذه الاسعار سوف يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة وهذا ما يبحث عنه ويريده جميع المواطنين المصريين في جميع المحافظات، وتعمل وزارة التموين جاهدة على تطبيق هذه الأسعار خلال الفترة القادمة.