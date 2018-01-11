“قناة السويس” تقدم خصم من 45% إلى 75% على ناقلات البترول الخام

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تابع موقع مصر 365 إعلان “هيئة قناة السويس” المصرية منح تخفيض لجميع ناقلات البترول الخام الفارغة أو المحمولة القادمة مع جميع موانئ الخليج في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة البحر الكاريبي ودول أمريكا اللاتينية والمتجهة إلى الدول الأسيوية تخفيض يبدأ من خمسة وأربعين في المئة إلى خمسة وسبعين في المئة على قيمة رسوم المرور في المجرى المائي الملاحي لقناة السويس.

وقد أعلنت هيئة قناة السويس على موقعها مساء أمس الموافق يوم الأربعاء أن قرار التخفيض على ناقلات البترول الخام يأتي في إطار جذب الخطوط الملاحية لقناة السويس للمرور، ويمنح تخفيض على قيمة رسوم المرور بالمجرى الملاحي بنسبة خمسة وأربعين في المئة على ناقلات النفط القادمة من الموانئ التابعة إلى شرق كوشي، أما نسبة الخصم التي تصل إلى خمسة وستين في المئة من رسوم المرور بالمجر المائي الملاحي فتكون مخصصة لناقلات البترول القادمة من موانئ دول أمريكا اللاتينية بداية من كولومبيا بجزيرة سان أندريس إلى جنوب موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من “كراتشي” ووصلا إلى “كوشي”.

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وأعلنت هيئة قناة السويس على منح تخفيض بقيمة خمسة وسبعين في المئة من رسوم القناة الملاحية العادية على ناقلات البترول الخام القادمة من الموانئ الواقعة في شرق كوشي، ويذكر أن ناقلات البترول الخام تسلك طريق “بنما/ المحيط الهادي” ومنا تصل إلى الدول الآسيوية.

وقامت هيئة قناة السويس المصرية لوضع خطة جاذبة من أجل استهداف ناقلات البترول الخام القادمة من دول أمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي والموانئ الأمريكية المتجهة إلى توصيل البترول إلى الدول الآسيوية عن طريق عرض خصم لتحفيظ هذه الناقلات للمرور بالمجري المائي الملاحي، وقد بلغت قيمة الخصم بداية من خمسة وأربعين في المئة إلى خمسة وسبعين في المئة على قيمة مرور الرسوم في المجري الملاحي المائي بقناة السويس.

ومن المعروف أن ناقلات البترول الخام القادمة من الدول الأمريكية، والبحر الكاريبي، ودول أمريكا اللاتينية تسلك طريق قناة بنما المحيط الهادئ لتصل منه إلى الدول الآسيوية من أجل توصيل البترول الخام هناك مما أدى إلى تقديم عرض من قبل هيئة قناة السويس لجذب هذه النوعية من ناقلات البترول.

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