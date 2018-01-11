“مدبولي” يعلن موافقة “الإسكان الاجتماعي” على إتاحة وحدات بمساحة 75 متر

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تابع موقع مصر 365 موافقة “صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي” خلال اجتماع مجلس إدارته والذي ترأسه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي على أن يتم إتاحة وحدات عقارية من الإسكان الاجتماعي بمساحة خمسة وسبعين متر مربع في مدينة الشروق للراغبين المحولين من مدينة السلام والقاهرة الجديدة على مدينة الشروق.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي في بيان صادر عنه اليوم أن “صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي” قد وافق على إعفاء المواطنين الذي تمكنوا من حجز الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي وكذلك الراغبين في أن يقوموا بسحب “مبلغ جدية الحجز” بخصم يصل نسبته إلى اثنين في المئة في المصاريف الإدارية من إجمالي قيمة الوحدة العقارية في المدن التي تعد من الأولوية ولا يرغبون في الانتظار إلى حين الانتهاء من توفير وحدات سكنية لهم.

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وأعلنت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي “مي عبدالحميد” أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على طرح إعلان خاص إلى المواطنين من فئة ذوى الإعاقة على الوحدات السكنية الشاغرة الغير مباعة في المدن الجديدة وفي المحافظات تكون لها شروط الإسكان الاجتماعي بشروط وقواعد معينة لهم وأهمها إحضار شهادة طبية حديثة بالإعاقة.

وأعلنت “مي عبدالحميد” عن موافقة “صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي” على الإعلان عن بدء إجراءات فتح باب حجز الوحدات السكنية المكونة من غرفتين وصالة لجميع المواطنين قبل البدء في تنفيذ المشروع، وبناء على الطلبات الواردة من أجل قياس قيمة الطلب الفعلي على المحافظات وكذلك المدن المتاح بها أراضي صالحة لإقامة مشروعات سكنية، والعمل على تعديل نموذج بناء مشروع الإسكان الاجتماعي لتصبح الأدوار الأرضية فقد هي بمساحة أصغر بنسبة خمسة عشر في المئة تقريباً، مع اقتصار التقدم إلى هذه الوحدات إلى المواطنين التي لا تتعدي دخولهم الشهرية عن 2500 جنيه فقط شهرياً.

وقد أعلنت “مي عبدالحميد” عن موافقة الصندوق على طلب محافظة السويس التنازل عن بعض المساحات والعمل على توجيهات إلى صالح الجهات الخدمية، وأضافت أنه قد تقرر العمل على تخصيص مشروع “مدينة الدكتور أحمد زويل” والمقام عليها مشروع الإسكان الاجتماعي في مرحلته الثالثة، والتي تم تخصيصها بقرار صادر عن محافظ السويس.

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