“المركزي المصري” يعلن فتح حساب الفكة بناء على مقترح الرئيس

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها البنك المركزي المصري حيث أعلن عن فتح حساب الفكة من أجل العمل على تجميع كسور الحوالات المالية المصرفية وكذلك الشيكات، وأشار البنك أن فتح “حساب الفكة” جاء بناء على المقترح الذي أعلنه رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” خلال شهر سبتمبر لعام 2016.

وأعلن البنك المركزي المصري أن الهدف من “حساب الفكة” هو تجميع الكسور التي تنتج عن كسور الحوالات المالية المصرفية، وكذلك الكسور الناتجة عن الشيكات المالية من أجل استغلالها في إقامة العديد من المشروعات الخيرية الاجتماعية وكذلك المشروعات التنموية في الدولة المصرية التي يقوم على تنفيذها “صندوق تحيا مصر”.

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وقد أعلن البنك المركزي المصري أن مشروع تحصيل الفكة الذي تم فتح حساب الفكة من أجل تحصيل كسور الشيكات المالية وكذلك الحوالات المالية المصرفية التي سوف تساهم بشكل كبير في العمل على تطوير العديد من المشروعات الحيوية والهامة في الدولة المصرية، وأضاف أنه سوف يتم تحصيل كسور التحويلات المصرفية المالية والشيكات بعد موافقة العميل، والعمل على تقديم موافقة كتابية من العميل بذلك يقر فيها عن تنازله عن الفكه نظير التحويلات المصرفية المالية والشيكات.

وأشار البنك المركزي المصري أنه من المقرر أن يتم إعفاء شيكات المعاشات التقاعدية وكذلك الحوالات المصرفية والشيكات حتى مائة جنيه مصري من هذا القرار، وأشار أن من المقرر أن تشمل كسور الجنيه وفئة العشرة جنيه للشيكات والحوالات المصرفية المالية التي تقدر قيمتها بما يزيد عن مليون جنيه أو ما يزيد عن هذه القيمة.

وأشار “البنك المركزي المصري” أنه سوف يتم تحويل حصيلة “حساب الفكة” الناتج عن كسور الشيكات المالية والحوالات المصرفية في نهاية كل شهر إلى حساب “صندوق تحيا مصر” والذي يتم الإشراف عليه من قبل رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” من أجل العمل على تطوير الأوضاع المعيشية وتحسين الأحوال الاقتصادية في الدولة المصرية.

وأكد البنك المركزي عن فتح حساب الفكة بناء على المقترح الذي أعلنه رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي خلال شهر سبتمبر من عام 2016 الماضي من أجل الاستفادة من كسور التحويلات المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المصرية.

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