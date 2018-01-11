“السقطي” يعلن تحسن أداء البنوك في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس “علاء السقطي” حيث أعرب عن تفاؤله الكبير في مستقبل المشروعات المتوسطة وكذلك المشروعات الصغيرة في ظل اهتمام الجهات الحكومة المصرية بالانتهاء من إقامة أربعة آلاف مصنع صغير خلال مدة زمنية تصل إلى ستة أشهر.

وأشار المهندس علاء السقطي أن تحسن أداء البنوك العاملة في السوق المصري في التعامل مع المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة بسبب السياسات التي يقوم بها “البنك المركزي المصري” لتوجيه عمل البنوك العاملة في السوق المصري والتي أدت إلي مساعدة العديد من البنوك لتمويل المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة.

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وأعلن المهندس “علاء السقطي” أن البنوك المصرية قد بدء تعمل على مد يد المساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتدئة من أجل إمدادها بالتمويل اللازم من خلال توجيهات مباشرة من محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر”.

وجاء هذه التصريحات خلال اجتماع لجنه البنوك مع “اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، وترأس الاجتماع المهندس “علاء السقطي” إلى جانب عدد من حضور رؤساء جمعيات المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

وقد تم استعراض لجنة البنوك إلى جميع التطورات التي شهدها ملف تقديم القروض إلى المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة المبتدئة، وأوضحت التقارير الاقتصادية التي عرضت من مختلف المحافظات عن وجود استجابة ملموسة من البنوك العاملة في السوق المصري في التعامل مع المشروعات الصغيرة على جانب تقديم مساعدات واضحة في مجال التمويل المناسب لهذه الفئة من المشروعات في ضوء العمل على توفير دراسات جدوى للمشروعات.

وأكدت لجنة البنوك على أهمية التعاون بين البنوك العاملة في الدولة المصرية والبنك المركزي المصري بشكل خاص إلى جانب التعاون مع “اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة” باعتباره ممثل للمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من أجل العمل على تذليل جميع العقبات والمشاكل التي تطرأ على مشكلات التمويل المالي ووضع آلية من أجل تقديم مزيد من المساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على توفير التمويل المناسب لصالح البنك والمستثمر في آن واحد.

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